Катар отверг требования арабских стран 5.07.2017, 19:46

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В Дохе заявили, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

Арабская «четверка» подтвердила отказ Катара от выполнения требований и выразила сожаление в связи с такой позицией Дохи, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире, передает ria.ru.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже к ним присоединился присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в десятидневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 пунктов, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира».

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.