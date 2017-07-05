Мирный вышел во 2-й круг парного разряда на Уимблдоне 1 5.07.2017, 19:54

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Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским успешно преодолели 1-й раунд основной сетки Уимблдона в парном разряде.

В стартовом поединке белорусско-польский дуэт взял верх над интернациональной парой Чен-Пен Хсе (Тайвань) / Макс Шнур (США) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:5), передает tut.by.

В женском парном разряде во 2-й круг вышла белоруска Лидия Морозова. Вместе с голландкой Лесли Коркхов они обыграли в стартовой встрече россиянок Аллу Кудрявцеву и Александру Панову — 6:2, 4:6, 7:5.

В мужском парном разряде выступление в основной сетке успешно начал белорус Андрей Василевский, партнером которого является чилиец Ханс Подлипник-Кастильо. В соперники им выпал американский тандем Скотт Липски / Фрэнсис Тьяфу. Победу одержал белорусско-чилийский дуэт — 6:4, 7:5, 5:7, 6:2.