закрыть
5 июля 2017, среда, 22:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мирный вышел во 2-й круг парного разряда на Уимблдоне

1
  • 5.07.2017, 19:54
  • 4,857

Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским успешно преодолели 1-й раунд основной сетки Уимблдона в парном разряде.

В стартовом поединке белорусско-польский дуэт взял верх над интернациональной парой Чен-Пен Хсе (Тайвань) / Макс Шнур (США) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:5), передает tut.by.

В женском парном разряде во 2-й круг вышла белоруска Лидия Морозова. Вместе с голландкой Лесли Коркхов они обыграли в стартовой встрече россиянок Аллу Кудрявцеву и Александру Панову — 6:2, 4:6, 7:5.

В мужском парном разряде выступление в основной сетке успешно начал белорус Андрей Василевский, партнером которого является чилиец Ханс Подлипник-Кастильо. В соперники им выпал американский тандем Скотт Липски / Фрэнсис Тьяфу. Победу одержал белорусско-чилийский дуэт — 6:4, 7:5, 5:7, 6:2.


Мнение

Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны