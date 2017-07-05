закрыть
5 июля 2017, среда, 22:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Двойник Путина из Китая нищенствует и не может жениться

4
  • 5.07.2017, 20:11
  • 8,920

Выразительное лицо не принесло китайскому фермеру ни славы, ни богатства, ни счастья в личной жизни.

Китайский фермер Ло Юаньпин, невероятную схожесть которого с президентом РФ Владимиром Путиным СМИ обнаружили еще несколько лет назад, пожаловался на жизнь.

По словам 54-летнего мужчины, внешность мирового лидера - еще не залог успеха в жизни, пишет mk.ru.

Ло Юаньпин уже не раз появлялся на экранах телевизоров в качестве гостя ток-шоу, его приглашали печатные издания. Однако по сути никаких изменений в жизни не произошло.

По словам фермера, выразительное лицо не принесло ему ни славы, ни богатства, ни счастья в личной жизни. Он уже отчаялся найти себе супругу, так как просто не может себе жениться из-за нехватки денег, пишет The Sun.


Мнение

Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны