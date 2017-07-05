Двойник Путина из Китая нищенствует и не может жениться 4 5.07.2017, 20:11

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Выразительное лицо не принесло китайскому фермеру ни славы, ни богатства, ни счастья в личной жизни.

Китайский фермер Ло Юаньпин, невероятную схожесть которого с президентом РФ Владимиром Путиным СМИ обнаружили еще несколько лет назад, пожаловался на жизнь.

По словам 54-летнего мужчины, внешность мирового лидера - еще не залог успеха в жизни, пишет mk.ru.

Ло Юаньпин уже не раз появлялся на экранах телевизоров в качестве гостя ток-шоу, его приглашали печатные издания. Однако по сути никаких изменений в жизни не произошло.

48 years old ,China farmers Luo Yuanping, looks like Russia premier Putin very similar, known as a star in his hometown pic.twitter.com/WqymLErb — topfashionshow (@topfashionshow) 18 ноября 2011 г.

По словам фермера, выразительное лицо не принесло ему ни славы, ни богатства, ни счастья в личной жизни. Он уже отчаялся найти себе супругу, так как просто не может себе жениться из-за нехватки денег, пишет The Sun.