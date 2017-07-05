Пентагон: США способны защититься от ракет КНДР 3 5.07.2017, 20:19

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Фото: AFP/KCNA

Межконтинентальные ракеты КНДР не несут угрозу США.

Американская система обнаружения и перехвата баллистических ракет способна защитить США от межконтинентальных ракет КНДР, заявил пресс-секретарь Пентагона капитан Джефф Девис, передает ВВС.

Он также подтвердил, что ракету, которую Северная Корея запустила 4 июля, раньше у КНДР не видели, и что на ракете был замечен боевой блок - отделяемая в полете часть ракеты, предназначенная для доставки боевой части к цели.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что запуск Пхеньяном межконтинентальной ракеты является свидетельством эскалации угрозы для США и всего мира. Тиллерсон заверил, что Америка не допустит появления у Северной Кореи ядерного оружия.

Новый уровень

КНДР сообщила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» 4 июля. По данным японских военных, ракета летела 37 минут и преодолела расстояние в 930 км.

Как подсчитали эксперты, эти показатели позволяют подтвердить, что запущенная ракета была межконтинентальной. Тем не менее точность и способность этой ракеты достичь берегов Аляски, о которой заявляла КНДР, у многих вызывает сомнения.

Если все данные верны, то радиус действия «Хвасон-14» по стандартной траектории составляет примерно 6700 км, считает член авторитетной американской общественной организации «Союз обеспокоенных ученых» физик Дэвид Райт.

Этого достаточно, чтобы достать до Аляски. Однако для этого нужна не просто ракета, отмечает корреспондент BBC в Сеуле Стив Эванс. Она должна быть обеспечена защитой боеголовки, которая входит в атмосферу. Пока неясно, обладает ли КНДР такими технологиями.