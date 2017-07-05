Чиновники начали ходить по квартирам в поисках «тунеядцев» 23 5.07.2017, 20:24

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Фото: kp.by

Специальные мобильные группы из «депутатов» и чиновников приходят к безработным домой и проводят профилактические беседы.

Безработных белорусов должны были трудоустроить еще к 1 мая. Однако далеко не все захотели прийти в центры занятости. В администрации столичного Советского района нашли оригинальный выход: специальные мобильные группы приходят к безработным домой, проводят профилактические беседы и предлагают работу, пишет kp.by.

- Мы выбрали тех, кто состоит на профилактическом учете в УВД, вернувшихся из мест лишения свободы, лечебно-трудового профилактория, семьи, где дети находятся в социально опасном положении, и теперь посещаем их, - поясняет замначальника отдела идеологической работы и по делам молодежи администрации Советского района Наталья Устинович. - Девять мобильных групп за один вечер обошли почти 70 квартир. Не все, кого мы планировали посетить, были дома, мы не предупреждали заранее, что придем. Тем, кого застали и кто оказался безработным, мы вручили персональные приглашения в наш межрайонный отдел занятости. Также мы рассказали, какие сейчас есть вакансии и куда можно трудоустроиться.

Через какое-то время специалисты пригласят этих людей на собрание и посмотрят, кто устроился на работу. Кроме того, списки тех, кому вручили приглашения, переданы в центр занятости. Позже можно будет узнать, кто же туда все-таки обратился.

Такие обходы будут проводить и дальше - список тех, кого нужно посетить, очень длинный.