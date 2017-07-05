Патриот из «Белого легиона»: Радийщики «троллили» охранников СИЗО КГБ песней «Легион» 2 5.07.2017, 20:40

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Один из фигурантов «дела патриотов» рассказал забавную историю из «американки».

Интересную историю рассказал nn.by один из фигурантов «дела патриотов».

«Когда сидел в «американке», то там же ни часов, ничего — время определяли по курантам на Ратуше. А новости откуда брать? Только во время прогулки. Но администрация делает так, чтобы заключенные не общались между собой — очень громко делается музыка, слов соседа почти не разобрать. Играет радио. И ирония в том — не знаю, даже, совпадение это или нет, — что во время прогулок по радио начинала «лабать» песня «Легион» белорусской группы BY Effect.

Там припев очень сильный, слова вроде «Оружие в чехле, ты осторожен, как зверь», «Размеренным шагом ступает легион». И как только припев начинает играть, акцент на «Легион», и все зэки такие: «О-о-о-о!». И наши стражи сразу давай переключать волну.

В условиях этого Дня сурка такая забава, сознательный или бессознательный троллинг. Знаете, смешно было, когда больше не над чем смеяться… Еще, бывало, песня «Наутилуса Помпилиуса» «Хлоп-хлоп» играла во время прогулок, ее тоже переключали», — рассказал один из «легионеров».