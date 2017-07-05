Настоятель Коложской церкви: Речи нет ни о реставрации, ни о реконструкции 5.07.2017, 21:27

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Фото: vialejka.info

Лукашенко выделил на капремонт церкви XII века столько денег, что их ни на что не хватит.

Официально средства выделены на «выполнение реставрационных работ и капитальный ремонт Борисоглебской (Коложской) церкви XII века в Гродно».

Но в Борисоглебской церкви «Еврорадио» объясняют, что на сайте диктатора… ошибка. Деньги пойдут на другое:

«Это ошибка. Речи нет ни о реставрации, ни о реконструкции, это даже понятно из той суммы, которая выделена, — говорит настоятель церкви, протоиерей Александр Болонников. — Деньги будут потрачены на замену сгнивших деревянных конструкций и поврежденных стропил и кровли. Выделены деньги только для противоаварийных ремонтных работ».

На выполнение реставрационных работ и капитальный ремонт Коложской церкви в Гродно, а также на консервацию Кревского замка выделено 369 834 рублей. Часть этой суммы пойдет на тонирование отслоения росписей XVIII—XIX веков Спасо-Преображенской церкви XII века, сообщалось вчера.