Как отдыхает лучший футболист Беларуси 5 5.07.2017, 21:33

Александр Глеб

Александр Глеб с семьей отдыхает на берегу Средиземного моря – на испанском курорте Алтеа.

Александр Глеб пока живет в статусе свободного агента. Хотя и в своём последнем клубе, самарских «Крыльях Советов», он особо не играл. Да и вообще футболист весь в раздумьях, что делать дальше, пишет «Трибуна».

А пока суд да дело, Александр уехал отдыхать на берег Средиземного моря – на испанский курорт Алтеа, что неподалеку от Валенсии. Уехал не один, конечно же, а с семьей. Компания запостила немало солнечных фото.

Но жена Александра Светлана не ограничивается фотографиями – её креативная энергия бьет ключом, поэтому Глебы ко всему прочему снимают интересные видео. «Не устаю благодарить своего мужа, который поддерживает мои идеи и соглашается участвовать. Знаю, далеко не каждый на это бы согласился!» – пишет Светлана в своем аккаунте в инстаграме, а мы смотрим эти творения.

Дочери Глеба на отдыхе исполнилось полгода. Очень мило.

Сегодня день рождения у лучшей доченьки на свете @_nastik._ 😍😍😍 Публикация от Светлана Глеб✨ (@svetlgleb) Апр 17 2017 в 3:22 PDT

Александр в образе Супермэна.

Не выдержала и тоже поделилась этим видео😍😂 Публикация от Светлана Глеб✨ (@svetlgleb) Июн 29 2017 в 7:38 PDT

Но все это цветочки. Вот главное – зажигательные танцы вчетвером.