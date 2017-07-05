Юрий Воронежцев: Литовцы никогда не согласятся на предложение Лукашенко 1 5.07.2017, 21:58

Правительство Литвы руководствуется исключительно здравым смыслом и волей большинства народа.

Бывший член Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев прокомментировал «Радыё Свабода» сегодняшние высказывания Александра Лукашенко по поводу приглашения литовцев присоединиться к стройке Белорусской АЭС.

- Безопасных атомных станций не бывает в принципе. И иметь в прямой видимости с высокого столичного здания в хорошую погоду такой взрывоопасный керогаз, как Белорусская АЭС, они не хотят.

И, насколько я знаю, это мнение не литовского истеблишмента, а большинства литовцев.

Я не представляю, что должно произойти, чтобы кто-то в этой стране согласился на «выгодное» соседское предложение.

Литовцы уже несколько лет выводят свою Игналину из числа действующих (я не ошибаюсь - АЭС перестает работать как источник опасности только после реализации проекта «зеленая лужайка»).

И они прекрасно знают, сколько это стоит. «Самая дешевая энергия» на самом деле - самая дорогая, опасная и грязная. К тому же большинство цивилизованных развитых стран отказываются от нее в течение 10-20-30 лет, заменяя возобновляемыми источниками.

Я, честно говоря, завидую литовцам в этой ситуации. Завидую последовательности правительству, которое руководствуется здравым смыслом, волей большинства народа, а не чем-то другим, в моем представлении чисто иррациональным.

Напомним, на открытии сессии ПА ОБСЕ Лукашенко заявил, что Беларусь предлагала Литве строить АЭС вместе.