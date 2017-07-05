закрыть
5 июля 2017, среда, 22:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Юрий Воронежцев: Литовцы никогда не согласятся на предложение Лукашенко

1
  • 5.07.2017, 21:58

Правительство Литвы руководствуется исключительно здравым смыслом и волей большинства народа.

Бывший член Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев прокомментировал «Радыё Свабода» сегодняшние высказывания Александра Лукашенко по поводу приглашения литовцев присоединиться к стройке Белорусской АЭС.

- Безопасных атомных станций не бывает в принципе. И иметь в прямой видимости с высокого столичного здания в хорошую погоду такой взрывоопасный керогаз, как Белорусская АЭС, они не хотят.

И, насколько я знаю, это мнение не литовского истеблишмента, а большинства литовцев.

Я не представляю, что должно произойти, чтобы кто-то в этой стране согласился на «выгодное» соседское предложение.

Литовцы уже несколько лет выводят свою Игналину из числа действующих (я не ошибаюсь - АЭС перестает работать как источник опасности только после реализации проекта «зеленая лужайка»).

И они прекрасно знают, сколько это стоит. «Самая дешевая энергия» на самом деле - самая дорогая, опасная и грязная. К тому же большинство цивилизованных развитых стран отказываются от нее в течение 10-20-30 лет, заменяя возобновляемыми источниками.

Я, честно говоря, завидую литовцам в этой ситуации. Завидую последовательности правительству, которое руководствуется здравым смыслом, волей большинства народа, а не чем-то другим, в моем представлении чисто иррациональным.

Напомним, на открытии сессии ПА ОБСЕ Лукашенко заявил, что Беларусь предлагала Литве строить АЭС вместе.


Мнение

Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны