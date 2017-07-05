Белорусская церковь в Лондоне победила в номинации «Народный выбор» 5.07.2017, 22:12

Белорусская церковь попала в шорт-лист сразу нескольких номинаций.

Белорусская церковь в честь святого Кирилла Туровского, построенная в 2016 году в Лондоне, победила в номинации «Народный выбор» в архитектурном конкурсе New London Architecture.

Результаты конкурса стали известны сегодня. Церковь попала в шорт-лист нескольких номинаций: самое энергоэффективное здание, «Культура и общество», а также Ashden Prize.

Отдельно проходило народное голосование. Победитель должен был набрать максимальное количество публикаций в Твиттере и по электронной почте.

Британские журналисты и архитектурные компании призывали голосовать за церковь Святого Кирилла Туровского. В прошлом году церковь попала в The Times, став первым деревянным храмом Лондона с 1666 года.

«Независимо от происхождения, белорусы поддерживают нас, - говорил «Радыё Свабода» Со Цзывай, архитектор церкви. - Это очень трогательно. Даже если мы не выиграем, нам приятно, что мы смогли объединить белорусов».

По словам архитектора, он не рассчитывал на победу в этой номинации. Среди 160 номинантов были крупные компании, которые призвали всех своих сотрудников принимать участие в голосовании.

«Сейчас белорусская церковь получила титул самого любимого нового здания в столице Великобритании», - сказал Со Цзывай.

На участие в конкурсе New London Architecture были заявлены более 400 новых зданий Лондона, построенных в 2016 году. 160 из них попали в шорт-лист. Белорусская церковь хоть и не выиграла в трех других номинациях, но была отмечена жюри.

Это не первая награда, которую получает белорусская церковь в Лондоне. Ранее сообщалось, что церковь получила премию Королевского института британских архитекторов (RIBA London Award) и попала в число 50 лучших зданий Лондона.