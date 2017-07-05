В Минске 12-летнюю девочку не хотели пускать по справке в метро 5.07.2017, 22:25

В минском метро школьниц предупредили, что их справка действительна до 31 мая, и в следующий раз придется заплатить за проезд.

Tut.by разбирался, по каким справкам дети могут ездить в общественном транспорте бесплатно летом.

— Во вторник днем моя дочка вместе с одноклассницей ездила в магазин для художников. Девочки зашли на станцию «Немига», их остановил человек в форме, проверил справку, сказал, что в ней написано «действительна до 31 мая 2017 года» и, значит, они не могут по ней ехать. Сотрудник говорил вежливо, в итоге пропустил детей в метро, но уточнил, что это последний раз. В следующий — им придется заплатить, — рассказывает минчанин Юрий.

Мужчина не понимает, как вообще могла возникнуть такая ситуация. Выходит, одну справку нужно делать на время учебного года, другую — на каникулы. Но в чем смысл, если проезд все равно бесплатный и дети даже во время каникул продолжают оставаться школьниками. К тому же девочка уже ездила несколько раз в июне по этой справке и вопросов ни у кого не возникало.

— Выход тут один — выдавать детям единый школьный билет до 9-го класса, чтобы не менять постоянно справку. Или хотя бы давать ее на год, — говорит Юрий.

В метрополитене подтверждают: справка, по которой дети могут ездить бесплатно, должна быть действительна не только во время учебного года, но и летом.

— Мы неоднократно повторяем, что во время школьных каникул детям необходимо обновлять свои справки в школе, — уточняет официальный представитель столичного метрополитена Андрей Кузьмин.

— А в чем проблема пропустить ребенка, если видно, что он школьник? Все равно же проезд бесплатный.

— А вдруг он едет по чужой справке, а тот, кто потерял ее, сидит и плачет? Бывает, десятиклассники похожи на пятиклассников и наоборот. Существует определенный порядок проезда школьников. Если в документе указано, что срок истекает 31 мая, значит, нужно пойти в школу и попросить его переделать, — отвечает Андрей Кузьмин.

В комитете образования Мингорисполкома призывают транспортников не перегибать палку и пропускать детей. А школьникам и родителям еще раз напоминают: справку каждое лето нужно менять.

— Школа работает летом, можно подойти, и ее сразу сделают, — комментирует Надежда Великая, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома.

— В некоторых столичных школах детям выдают документ сразу на год — до 31 августа. Почему не везде такой подход?

— За это время кто-то может сменить место жительства, одни приезжают жить в Минск, другие уезжают. Это живое передвижение. Нет такого, что ты поступил в первый класс и учишься до конца, — резюмирует Надежда Великая.