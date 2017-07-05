Арабские страны объявили о продлении бойкота Катара 5.07.2017, 22:29

Арабские страны продолжат бойкотировать Катар, ответивший отказом на выдвинутый ему ультиматум.

Об этом было объявлено на прошедшей в Каире встрече глав МИД Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна и Египта, передает ВВС.

Участники встречи заявили, что отрицательный ответ Катара "свидетельствует о непонимании им всей серьезности и опасности ситуации", и выразили сожаление по этому поводу.

Как заявил глава саудовского МИДа Адель аль-Джубейр, о дополнительных мерах в отношении Дохи будет объявлено после консультаций, "в подходящее время".

Тройка ведущих стран Персидского залива - Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн - обвиняют Катар в поддержке терроризма и экстремизма. К этим обвинениям присоединяются Египет и другие арабские страны. Месяц назад они объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

В частности, Катар обвиняют в выплате свыше миллиарда долларов выкупа поддерживаемым Ираном шиитским военизированным группировкам за освобождение нескольких членов королевской семьи, захваченных в Ираке во время на охоты.

Катар отвергает все обвинения в поддержке терроризма, в том числе и в выплате выкупа боевикам. По мнению властей Катара, на самом деле бойкот вызван стремлением соседей вынудить его вести свою внешнюю политику в строгом соответствии с линией Саудовской Аравии.

23 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн направили Катару список из 13 требований, выполнение которых необходимо для прекращения бойкота.

В их числе - закрытие катарской сети спутникового телевидения "Аль-Джазира", сворачивание турецкой военной базы и сокращение контактов с Ираном. На выполнение требований Катару отвели 10 дней.

Министр иностранных дел Катара назвал требования настолько нереалистичными, что отрицательный ответ на них, по его словам, был предопределен.

Как рассказали официальные лица ОАЭ, после истечения срока ультиматума экономические и политические санкции против Катара примут постоянный характер.