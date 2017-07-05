закрыть
5 июля 2017, среда, 22:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Хизер Уотсон: Считаю Азаренко невероятной теннисисткой и человеком

  • 5.07.2017, 22:35
ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО
ФОТО: AFP

Британка Хизер Уотсон прокомментировала предстоящий ей матч против белорусской теннисистки.

Британка Хизер Уотсон (102 ВТА) прокомментировала предстоящий ей матч 1/16 финала «Уимблдона» против экс-первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко, передает «Прессбол».

«Я считаю Вику невероятной теннисисткой и человеком. Очень уважаю то, как много она работает, насколько она сосредоточена. Я с радостью с ней сыграю.

Да, она только недавно вернулась, но жду от нее очень хорошей игры, потому что она совершенно точно много работала. И нельзя добиться того, чего она добилась, не будучи очень хорошим игроком», — приводит слова Уотсон официальный сайт ВТА.

Напомним, во втором круге «Уимблдона» экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла прошлогоднюю полуфиналистку турнира Елену Веснину.


Мнение

Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны