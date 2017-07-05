Хизер Уотсон: Считаю Азаренко невероятной теннисисткой и человеком 5.07.2017, 22:35

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Британка Хизер Уотсон прокомментировала предстоящий ей матч против белорусской теннисистки.

Британка Хизер Уотсон (102 ВТА) прокомментировала предстоящий ей матч 1/16 финала «Уимблдона» против экс-первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко, передает «Прессбол».

«Я считаю Вику невероятной теннисисткой и человеком. Очень уважаю то, как много она работает, насколько она сосредоточена. Я с радостью с ней сыграю.

Да, она только недавно вернулась, но жду от нее очень хорошей игры, потому что она совершенно точно много работала. И нельзя добиться того, чего она добилась, не будучи очень хорошим игроком», — приводит слова Уотсон официальный сайт ВТА.

Напомним, во втором круге «Уимблдона» экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла прошлогоднюю полуфиналистку турнира Елену Веснину.