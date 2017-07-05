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В Венесуэле сторонники Мадуро напали на парламент

  • 5.07.2017, 22:54

Сторонники правителя Венесуэлы ворвались в парламент и ранили нескольких депутатов.

Сторонники правителя Венесуэлы Николаса Мадуро атаковали парламент, находящийся под контролем оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. В результате инцидента пострадали не менее десяти человек, передает РБК.

По данным издания, несколько десятков человек проникли на территорию парламента, когда в нем проходило заседание. Кадры с места происшествия опубликовали в Twitter очевидцы.

Фото: Reuters

Как сообщил депутат Ричард Бланко, вооруженные члены группировок атаковали с оружием и газовыми гранатами Национальную ассамблею. По данным Би-би-си, атака началась, когда правитель Николас Мадуро выступил с речью на военном параде в День независимости, запланированном правительством в других местах столицы.

Нападавшие ранили по меньшей мере пять депутатов и несколько журналистов. Сторонники президента страны были вооружены палками и использовали самодельные взрывные устройства, отмечает издание.

Фото: Reuters

Ранее в Венесуэле группа вооруженных людей в масках напала на больницу и штаб оппозиционной коалиции «Блок демократического государства» в городе Баркисимето на северо-западе страны. В результате нападения погибли четыре человека.

Столкновения сторонников президента Николаса Мадуро и его противников, которые требуют отставки правительства, начались в апреле текущего года. Общее число жертв протестов насчитывает 86 человек.


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