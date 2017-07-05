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Фотофакт: в Гродно обозначили места для поцелуев и свиданий

  • 5.07.2017, 23:01

Более двух десятков табличек с необычными призывами и надписями установили в Гродно городские активисты.

Участники одной из городских групп в социальных сетях решили необычным способом украсить городские улицы. В самых узнаваемых и популярных местах появились таблички с необычными и веселыми надписями и рисунками. Например, у лавочки влюбленных в городском парке обозначили "Место для поцелуев", на одной из клумб в центре появилось напоминание "Купи ей цветы", а для желающих покормить котиков или голубей обозначили места их "концентрации", сообщает БелТА.

"Постарались сделать город привлекательнее, ярче и интересней и для туриста, и для жителей. Например, установили информирующую табличку в том месте, где на улице Советской по вечерам выступают музыканты", - рассказала одна из инициаторов проекта Наталья Брожек. Появятся таблички и у основных достопримечательностей города: туристам и горожанам подскажут оптимальное место для селфи.


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