Частная разведка США: В России назревает буря 5.07.2017, 23:05

Фото: РИА Новости

Молодое поколение уже не удовлетворить байками, что Путин спас Россию из хаоса 90-х.

Несмотря на демонстрацию силы и обаяния президентом РФ Владимиром Путиным, его власть начинает устаревать. Россия столкнулась с опасным протестным движением против системы Путина, и он ответил жестокими репрессиями и бодрыми публичными выступлениями. Послание Кремля прозрачно: Путин – сильный лидер и человек из народа. Но эта байка, как и патриотизм, вызванный аннексией Крыма, начинают терять новизну, и расплата может замаячить на горизонте. Об этом идет речь в материале американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении «Апострофа».

Правительство президента России Владимира Путина начинает устаревать

Фото: Михаил Глаголев

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Еще до прихода к власти Владимир Путин и его элиты формировали историю российского лидера. Согласно их версии, во время президентства Бориса Ельцина Путин вывел государство из хаоса, отодвинув подальше группу непокорных политиков. Будучи главой Федеральной службы безопасности (ФСБ), а затем и премьер-министром, Путин осадил своенравные регионы, с помощью войск подавил мятеж на Кавказе. Пересев в президентское кресло в 2000 году, он консолидировал власть, вытеснив несогласных олигархов и вернув государству стратегические и прибыльные активы. Путин начал перестраивать и реорганизовывать военные службы и службы безопасности, превращая их в ключевые инструменты. Он очистил политическую систему от нелояльных партий и политиков. В целом во время первого президентства Путина Россия стала более сильной и стабильной страной, и уважение к нему со стороны людей росло. Послание Кремля было ясным: Путин спас Россию.

Опираясь на созданную им систему и поддержку подавляющего большинства людей, Путин стал играть российскими мускулами на международном уровне. В 2006 году он прекратил (на время, - "Апостроф") энергоснабжение Украины и Европы. В 2007 году Путин выступил с агрессивной речью на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, осудив глобальное господство США и их "чрезмерное применение силы". Вскоре Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а в следующем году Россия вторглась в Грузию. Кремль давал сигнал, что Путин восстановил мощь и положение РФ в мире.

Но возвращение России на глобальную арену было встречено сильным сопротивлением со стороны Запада и многих бывших советских государств. Запад противодействовал, вмешиваясь в российские дела; в Украине вспыхнули протесты и конфликты; Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции; НАТО развернуло свои силы возле границ России. Кремль ответил националистической и патриотической риторикой, сплачивающей россиян вокруг Путина, который представлялся защитником родины. Этот патриотизм достиг высшей степени во время аннексии Россией украинского Крыма.

Песенка устарела

Сейчас этот посыл начинает рушиться, поскольку Кремль и Путин столкнулись со множеством кризисов. Запад сделал ставку на экономическое давление, и Россия свалилась в рецессию из-за низких цен на нефть. Российские элиты полагают, что они теряют деньги и имеют меньше возможностей для заметного потребления. Уменьшение "пирога" повлекло за собой борьбу за власть, деньги и активы, что создало для Путина опасную ситуацию, ведь среди своих верноподданных он выбирает того, кто преуспел или выжил. Российский народ рецессия затронула больше, чем государство и его элиты. Безработица и невыплата зарплат растут, равно как и уровень бедности. После ответных российских санкций стоимость продуктов резко выросла. Большинство среднестатистических и малообеспеченных россиян тратят половину своих доходов на питание.

Во время предыдущих экономических и социальных кризисов при Путине Кремль призвал страну вспомнить беспорядки 1990-х годов при Ельцине – пугающую для россиян перспективу – и увидеть, что последний кризис был не таким уж плохим. Но месседж мог исчерпать себя, поскольку в России произошла смена поколений. Около четверти россиян родились после распада Советского Союза, и те, кто сейчас в подростковом возрасте или кому лишь недавно перевалило за 20, знают лишь Путина как своего лидера. Воспоминания о хаосе 1990-х годов и идея о Путине как спасителе начинают таять.

В то время, как старый нарратив кажется пустым значительной части этого нового поколения, большинство молодых людей не являются антипутинскими или дико либеральными, но они хотят иметь разнообразную, отзывчивую политическую систему.

Лидер оппозиции Алексей Навальный воспользовался растущим движением недовольной молодежи благодаря своему месседжу о борьбе с коррупцией, которая должна включать реформирование политических структур, чистку правительства, обеспечение экономической поддержки и легитимность избирательной системы. Навальный создает платформу для того, чтобы повести за собой новое поколение, десятки тысяч представителей которого присоединились к протестам 12 июня в 150 городах России. Большинство демонстрантов были молодыми людьми. Их разворошили социальные сети, которые Кремль изо всех сил пытался контролировать.

Десятки тысяч людей присоединились к протестам 12 июня в 150 городах России

Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

Власть и пиар

Реакция Кремля на растущее сопротивление была двойной. Во-первых, она стала креативной за счет публичного имиджа Путина. Восприятие российского президента в последние недели умело развернули не только для россиян, но и для всего мира. Во-вторых, Кремль ухватился за власть мертвой хваткой.

Для этого Путин продолжает переводить руководство Россией в глубоко самодержавную модель, зависящую от его личной власти. Он создал свою собственную гвардию из 400 тыс. сверхлояльных солдат (Национальную гвардию России, – "Апостроф"), которые ему прямо подчинены. Госдума РФ приняла драконовские законы, которые рассматривают диссидентов как террористов и в значительной степени регулируют социальные медиа и коммуникации. Путин избавился от некоторых представителей самых влиятельных элит в Кремле. Почти тысячу человек задержали в Москве и Санкт-Петербурге во время недавних протестов. Россия также не отказывается от своего напряженного противостояния с Западом. Кремль по-прежнему поддерживает военное вмешательство в Сирии и Украине, наращивает вооруженные силы вдоль своих границ, продолжает распространять пропаганду и дезинформацию и портит переговоры по таким горячим вопросам, как Северная Корея.

Одновременно Путин начал необычный рекламный тур за несколько месяцев до того, как он пойдет на переизбрание, пытаясь сформировать более позитивное и правдоподобное мнение о себе. 10 мая он пригласил западных журналистов посмотреть, как играет в хоккей на льду. Перед этим он дал неожиданное и необычное интервью CBS News, смеясь над обвинениями во вмешательстве в выборы в США и участии в увольнении директора ФБР Джеймса Коми. В это время министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Сергей Кисляк встречались с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, несмотря на шквал обвинений во вмешательстве России в американские выборы. Российские дипломаты источали тепло и улыбки. Кроме того, похоже, что единственным фотографом в комнате был сотрудник российских государственных СМИ, так что Россия могла сформировать восприятие той встречи.

Путин пригласил западных журналистов посмотреть, как он играет в хоккей на льду

Фото: kremlin.ru

Путинский медиа-тур для Запада продолжился несколько недель спустя. Глава Кремля в начале июня дал интервью журналистке NBC Мегин Келли на полях самого большого в России экономического форума в Санкт-Петербурге. Многим Путин показался обаятельным, когда излагал причины, по которым Россия якобы не является тем злом, каким ее рисует американская пресса.

Но наиболее крупным событием стал документальный фильм в четырех частях американского режиссера Оливера Стоуна, который за более чем три года провел с Путиным несколько интервью. "Интервью Путина" стали редкой возможностью заглянуть под путинские покровы. Как правило, его личная и профессиональная жизнь остаются за кадром, за исключением тех редких случаев, когда освещение организовано самим Путиным. Стоун имел близкий доступ к Путину, хотя и на условиях президента. Путин ловко пересказал историю холодной войны с точки зрения Москвы, вскользь намекая на агрессию США против СССР. Говоря о Соединенных Штатах, он использовал слово "партнер", демонстрируя желание Москвы работать с Вашингтоном, который того не хочет.

Американский режиссер Оливер Стоун снял документальный фильм "Интервью с Путиным"

Фото: Открытие источники

Документальный фильм сдобрен кадрами того, как Путин водит, упражняется, играет в хоккей, ездит на лошадях, рассказывает о внуках и подшучивает над Стоуном – что в результате очеловечивает фигуру одного из наиболее богатых и коррумпированных представителей мировых элит. В интервью Путин попытался представить Россию частью всемирной истории и показать, что страна и ее народ играют в мире в важную роль.

История повторяется

Объединяя образ сильного лидера с очаровывающим и открытым посылом, Путин стремится продлить жизнь своей администрации. Он не готов в ближайшее время отказаться от власти, и у него нет плана преемственности в обозримой перспективе. Двойной месседж оставляет Кремлю пространство для маневра, чтобы изменить тактику, когда это будет необходимо. Кремль не слепой, он видит возникающие вокруг него вызовы: смену поколений, растущее протестное движение, борьбу в кремлевской элите, застойную экономику и западное давление.

Россия столкнулась с аналогичными проблемами в 1905 году при царе Николае II и в эпоху генерального секретаря Леонида Брежнева в 1964-1982 годах. Оба этих правителя держались у власти в течение десятилетия после их кризисов, колеблясь между репрессиями и уступками. Но в обоих случаях у Москвы не хватало опций, она запускала реформы, которые нарушали систему. На данный момент проблем недостаточно, чтобы сломать путинскую администрацию, но буря назревает.