Как власти заливают Минск в бетон 5.07.2017, 23:15

Столичный Зеленый луг заменяют в каменные джунгли.

Не помогли ни возмущения, ни сопротивление жителей. На карте Минска как грибы растут новые высотки. А исчезает зелень, деревья и парки. Минчане кричат, чтобы прекратили стройку, пишет «Белсат».

Власти говорят, что стараются для людей, но делают по-своему

На улице Калиновского, в том числе на месте электролиний, власти планируют построить три квартала с высотными жилыми комплексами. Всего около 250 тысяч квадратных метров нового жилья. По подсчетам это около 8500 дополнительных жителей.

В микрорайоне две поликлиники — детская и взрослая. В них уже сложно попасть, потому что на протяжении последних четырех лет в поликлиниках начали обслуживать жителей огромного комплекса «Маяк Минска».

Вместо поликлиник, школ и садиков, нужных жителям района, власти намерены построить торговый центр, паркинги, амбулаторию и аптеку. Кто будет застройщиком, люди на презентации так и не узнали.

С начала года каждый проект детального планирования снижает количество зеленых насаждений. Этот не исключение.

«Генплан города Минск предусматривает 21 квадратный метр зелени на каждого жителя, но сегодня это норма только желательная, она не выполняется. Именно поэтому, в 2015-ом году, когда рассматривался генплан, большие леса возле Минского моря были включены в Минск», — отметил Денис Кобрусев, координатор кампании «Генплан — для минчан».

На презентации присутствовали 300 человек

Все они выступали против инициативы «Минскграда» об уплотнении микрорайона. Власти заверили, что обратят на это внимание.

Так ли это на самом деле — можно будет скоро узнать. Инициативная группа собрала подписи недовольных минчан и составила коллективное обращение со ссылками на законы, которые нарушаются при реализации этого проекта, в администрацию Первомайского района.