В Венесуэле протестующие жгут полицейские участки и машины 6.07.2017, 8:10

Фото: REUTERS / Ivan Alvarado

Протесты вспыхнули с новой силой после попытки сторонников Мадуро захватить парламент.

В столице Венесуэлы Каракасе вечером в среду был подожжен полицейский участок в районе муниципалитета Либертадор, сообщает ria.ru.

Последние разместили запись, на которой видна группа людей, собравшихся у здания полиции. На кадрах видно, как из толпы в здание летит бутылка с зажигательной смесью, после чего оно загорается, а затем еще одна.

Портал Nacional сообщает также о поджоге полицейской машины в районе Сан-Мартин столицы страны. Там отмечены беспорядки и слышна стрельба.

Данные события происходят после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро. По последним данным, после восьми часов осады нападавшие покинули парламент, дав возможность депутатам и персоналу выйти наружу. Национальная гвардия выстроила специальный коридор, чтобы люди смогли спокойно выйти из здания.

Всего в здании удерживались порядка 350 человек. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы, сообщалось также о нескольких пострадавших рядовых сотрудниках парламента.