закрыть
6 июля 2017, четверг, 11:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Тиллерсон рассказал, что будут обсуждать президенты США и РФ на саммите G20

2
  • 6.07.2017, 8:43
  • 14,898
Рекс Тиллерсон
Фото: РБК

Глава американской дипломатии заявил, что Россия несет особую ответственность за использование Асадом химоружия в Сирии.

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом говорится в распространенном Госдепом обращении госсекретаря Рекса Тиллерсона в преддверии саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге, передает ria.ru.

Глава американской дипломатии заявил, что Россия несет особую ответственность за предотвращение применения правительственными войсками Сирии химического оружия.

«У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии. Вашингтон полагает, что Россия, как гарант режима Асада, несет ответственность за удовлетворение потребностей сирийского народа и за то, чтобы ни одна из сторон не нарушала установленные границы, занимая территории, ранее освобожденные от боевиков «Исламского государства» и иных группировок», — отметил Тиллерсон.

По его словам, США изучают возможность создания совместного с Россией механизма по бесполетным зонам. Тиллерсон напомнил, что Москва и Вашингтон быстро и мирно разрешали инциденты, с которыми сталкивались в Арабской республике.

Госсекретарь призвал все противоборствующие стороны отказаться от эскалации конфликта и соблюдать согласованные географические границы установленных зон безопасности. «Все должны помнить, что наша цель в Сирии — ИГ», — резюмировал дипломат.

В ходе «Большой двадцатки», которая пройдет в Гамбурге 7-8 июля, лидеры двух стран встретятся впервые. В Москве рассчитывают, что это поможет выстроить рабочий диалог, который «жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Трамп и Путин встретятся в первый день G20 — 7 июля.


Мнение

Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны