Тиллерсон рассказал, что будут обсуждать президенты США и РФ на саммите G20 2 6.07.2017, 8:43

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Рекс Тиллерсон

Фото: РБК

Глава американской дипломатии заявил, что Россия несет особую ответственность за использование Асадом химоружия в Сирии.

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом говорится в распространенном Госдепом обращении госсекретаря Рекса Тиллерсона в преддверии саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге, передает ria.ru.

Глава американской дипломатии заявил, что Россия несет особую ответственность за предотвращение применения правительственными войсками Сирии химического оружия.

«У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии. Вашингтон полагает, что Россия, как гарант режима Асада, несет ответственность за удовлетворение потребностей сирийского народа и за то, чтобы ни одна из сторон не нарушала установленные границы, занимая территории, ранее освобожденные от боевиков «Исламского государства» и иных группировок», — отметил Тиллерсон.

По его словам, США изучают возможность создания совместного с Россией механизма по бесполетным зонам. Тиллерсон напомнил, что Москва и Вашингтон быстро и мирно разрешали инциденты, с которыми сталкивались в Арабской республике.

Госсекретарь призвал все противоборствующие стороны отказаться от эскалации конфликта и соблюдать согласованные географические границы установленных зон безопасности. «Все должны помнить, что наша цель в Сирии — ИГ», — резюмировал дипломат.

В ходе «Большой двадцатки», которая пройдет в Гамбурге 7-8 июля, лидеры двух стран встретятся впервые. В Москве рассчитывают, что это поможет выстроить рабочий диалог, который «жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Трамп и Путин встретятся в первый день G20 — 7 июля.