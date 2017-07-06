«Если население восстанет, армия тут не помощник» 32 6.07.2017, 9:10

6,003

Фото: AFP

Лукашенковские парады – всего лишь плацебо для самоуспокоения диктатора.

3 июля белорусы пылко обсуждали итоги военного парада: демонстрацию усатых тракторов, холодильников и унитазов. Однако за ширмой иронии и сарказма неразгаданными остались вопросы: так что же все это было и какова мощь белорусской армии? Специально для The Village военный эксперт Александр Алесин разложил парад по полочкам и рассказал, в какой бюджет он обошелся, на чем сэкономило белорусское военное ведомство, что не разглядели обыватели за демонстрацией танков и в ком сегодня видит угрозу Беларусь.

Военный парад — это не развлекательное мероприятие. Он имеет конкретные цели. Парад направлен на внутреннего и внешнего наблюдателей. Внешние наблюдатели — это военные аналитики, атташе, дипломатические представители, которые детально изучают то, что происходит на параде. Внутренние наблюдатели — граждане государства. Правительство должно их убедить, что они надежно защищены и находятся в безопасности от внешнего врага.

Парад должен оказывать очень сильное впечатление. Кроме того, он берет количеством техники, людей и выучкой. А какого года выпуска техника и насколько она соответствует требованиям современного боя — рядовому гражданину все это не интересно. Его привлекают шоу и впечатления. Поэтому военный парад должен объединить две противоречивые цели. С одной стороны, впечатлять внутреннего зрителя. А с другой — произвести впечатление на внешнего наблюдателя и отвлечь его от выводов, что наше государство является легкой целью и добычей.

Обе эти цели важны. Поэтому обычно дальновидные государственные деятели денег на парадах не экономят. Они считают, что эффект, который будет достигнут от парада, окупит все затраченные средства и принесет государству значительную пользу. Бывший министр обороны Мальцев говорил, что если армия вступила в войну, значит, это уже практически поражение. Задача армии — самим своим видом не допустить возникновения конфликта.

Парад для внешнего зрителя

— Что же могло впечатлить внешнего наблюдателя на параде? Во-первых, реактивная система залпового огня «Полонез». Она стреляет на 200 километров и практически одновременно выпускает восемь ракет, каждая из которых наводится на отдельную цель. Одним залпом «Полонез» берет восемь целей. И если мы прикинем расстояние до ближайших к нам государств, то все они находятся в поле действия «Полонеза». Если, не дай бог, возникнет конфликт, мы можем поразить важнейшую приграничную инфраструктуру: военные объекты, склады, хранилища топлива, энергетические центры. Благодаря белорусским системам управления «Полонез» имеет уникальную точность. Ракета отклоняется от точки прицеливания всего лишь на 30 метров. Более того, для этой системы разрабатываются ракеты более дальнего радиуса действия — 300 и 500 километров.

Во-вторых, на параде были представлены силы специальных операций. Они должны действовать в глубине обороны противника и могут совершать диверсионные действия по уничтожению важнейших объектов: ракетных установок, штабов, складов. Наши силы специальных операций считаются одними из сильнейших на постсоветском пространстве и, думаю, даже в Европе. Сейчас они находятся на этапе перевооружения. К ним поступают бронированные подвижные средства — те же броневики «Кайман», которые тоже были представлены на параде. Благодаря «Кайману» силы специальных операций могут быстро проникать в расположение противника, наносить ему ущерб и так же быстро скрываться. Выучка этих бойцов такова, что они могут использовать любое оружие (как стран НАТО, так и наше), управлять автомобильной и бронетанковой техникой и имеют навыки рукопашного боя. На параде силы специальных операций проходили в пешем строю.

Важными элементами парада для внешнего наблюдателя стали беспилотные авиационные аппараты, которые могут не только вести разведку на большой глубине, но и способны поражать соперника. Это беспилотники «Буревестник», созданные в нашей академии наук. Беспилотники способны нести боеприпасы на расстояние 200–300 километров, сбрасывать их, а боеприпасы пролетают еще 30 километров и, как маленькие самолеты, поражают танк, грузовик, штаб и даже нежелательного террориста. Это очень интересное новое оружие на параде везли на грузовиках.

Также грузовик вез разработку академии наук — дирижабль, который способен выполнять боевые функции. На него можно расположить радиолокатор и другие приборы наблюдения, которые будут следить за границей и воздушным пространством. Помните эпизод со шведским самолетом, который прилетел в Минск и сбросил медвежат? Он сделал это потому, что у нас не было средств наблюдения за низколетящими самолетами. Дирижабль сможет обнаружить такие самолеты и низколетящие крылатые ракеты и навести на них либо истребители, либо зенитки. Это оружие укрепляет нашу систему ПВО.

На параде было представлено очень много белорусских беспилотников, таких как «Гриф» и «Бусел». Можно констатировать, что Беларусь становится одной из ведущих стран по производству беспилотников. Например, на вооружении есть такие маленькие беспилотники, которые солдаты могут носить за спиной и запускать с руки. Прежде чем куда-то двигаться, можно произвести разведку, изучить местность и только потом вести боевые действия. Есть беспилотники, которые позволяют корректировать огонь артиллерийских батарей. Есть системы, которые нарушают навигацию беспилотника противника. Однако основные достижения были показаны на выставке для специалистов Milex-2017. Рядовому зрителю на параде важность всех этих средств радиоэлектронной борьбы не понять.

Парад для внутреннего зрителя

— Белорусский парад был больше нацелен на внутреннего потребителя. Ведь большинство техники, которая была на нем представлена, является советской. Это не самые новые, но грозные разработки — очень габаритные, издающие много шума и оставляющие следы от гусениц. Лукашенко дал указание представить как можно больше техники, рассчитанной на рядового обывателя. Поэтому для нашего зрителя пустили большое количество бронетанковой техники и артиллерийских систем. Это должно было поразить и показать мощь армии. Хотя на самом деле реальная мощь белорусской армии сегодня — это средства радиоэлектронной борьбы, новейшие радиолокаторы и беспилотные летательные аппараты.

На вооружении в Беларуси находится очень много советской техники, и на параде она была продемонстрирована. Первыми шли танки Т-72 — 1980-х годов выпуска. Они модернизированы на наших предприятиях — надежная советская техника, но российский танк «Армата», американский Abrams и немецкий Leopard будут посильнее.

На параде были представлены такие артиллерийские системы, как «Гвоздика» из 1970-х. К тому же времени относится система «Гиацинт». Они надежные: воюют в Сирии, массово применяются в Украине. Но если будет война с передовыми государствами, эти системы уступят западному оружию. Техника и электроника продвинулась, а системы наведения и управления огнем в «Гвоздике» и «Гиацинте» представляют советскую эпоху.

На параде шли зенитно-ракетные системы С-300 и «Бук». Это хорошие системы, но авиационная техника прогрессирует. Сегодня существуют самолеты-невидимки и постановщики радиоэлектронных помех. Зенитно-ракетные системы должны противодействовать новейшим средствам поражения — тем же крылатым ракетам. Война меняется, приобретает новый характер. Советские образцы вооружений модернизированы и еще послужат, но и им на смену необходимо готовить новые системы.

Единственная новая зенитная система в Беларуси — это «Тор». Она способна контролировать 16 целей и поражать четыре сразу. Это российская техника, и мы продолжим ее закупать. Нуждаются в модернизации и артиллерийские системы. События в Украине и Сирии показали, что артиллерия по-прежнему имеет очень большое значение. Раньше считалось, что все заменит авиация. Но как оказалось, это не так.

Сколько денег потратили на парад

— Сложно сказать, во сколько нам обошелся парад. Учитывая тот факт, что в нем участвовала российская авиация, она больше всего топлива и использовала. Не исключаю, что Россия могла предоставить топливо или погасить часть расходов. Час полета МиГ-29 обходится в 30 тысяч долларов. Если посчитать количество самолетов и умножить их на репетиции, получится миллион.

В стоимость парада входит много параметров, в том числе износ дорожного покрытия, которое придется восстанавливать после тяжелой техники. Также в стоимость входят задержки транспорта, заработная плата офицеров и солдат. За границей все эти вещи посчитали бы. Но у нас содержание солдатов-срочников очень маленькое, они практически ничего не получают. Офицеры получают меньше, чем за рубежом. Если исходить из западных критериев, то парад подобного масштаба можно оценить в несколько миллионов долларов. Но мы живем в Беларуси, поэтому думаю, что на парад потратили несколько сотен тысяч. Военное ведомство не оплачивает износ дорожного покрытия. Ремонт будут делать коммунальные службы. Также за рубежом в бюджет внесли бы вред, который был нанесен экологии во время репетиций и прохождения бронетанковой техники. У нас этого нет.

О странах НАТО, партизанщине и кризисе

— За время репетиций парада один танк сжигает тонну топлива. По меркам белорусской армии это много. Ведь у нас на оборону выделяется мало средств — 550 миллионов долларов. Расход на оборону Литвы, которая в три раза меньше нас по населению, 700 миллионов евро. Парад в нашем случае приравнивается к учению. В ходе подготовки шло усовершенствование навыков механиков-водителей. Тот же случай со столбом и деревом показывает, как проходили эти тренировки.

Думаю, что наш парад рассчитан на соседей — членов НАТО. Сейчас в странах Балтии сосредоточены контингенты натовских войск. И они находятся под прицелом систем «Смерч», «Полонез», авиации, артиллерии. России мы противостоять не сможем, она имеет колоссальную мощь. Мы способны им противостоять только партизанским путем — сопротивлением народа. Партизаны показывают, что и сегодня их очень трудно победить, практически невозможно — в мире нет таких примеров. В Колумбии 40 лет партизаны боролись и только сейчас они пришли к мирному соглашению с правительством — разоружаться добровольно.

Наши маленькие военные расходы вызваны нездоровым экономическим положением. Кризис — главное препятствие для развития белорусской армии. Ведь сегодня государство больше опасается социальной внутренней нестабильности, чем внешнего врага. Деньги тратят на оборону неохотно. Главным образом направляют их на пособия для пенсионеров и детей. Потому что если население восстанет и начнутся беспорядки, то людей невозможно будет остановить. Армия тут не помощник. А если людей будет много, не поможет и милиция.