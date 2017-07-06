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Форум «Свободу политзаключенным» поддержал акцию 7 июля в Минске

  • 6.07.2017, 9:34
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Фото: bymedia

Акция начнется в 18:00 на Октябрьской площади.

Об этом написала в «Фейсбуке» общественная активистка Анна Шапутько.

«Форум« Свободу политзаключенным Беларуси »поддержал идею проведения 7 июля в 18 часов акции солидарности с политзаключенными, которую инициирует Максим Винярский. Будем солидарными!», - заявила Анна Шапутько.

Напомним, что вчера форум «Свободу политзаключенным» принял обращение с требованием освободить 8 человек, которые несправедливо наказаны лишением свободы.

Обращение было направлено депутатам Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в Комитет по политическим вопросам и демократии Совета Европы, спецдокладчику ООН по правам человека Миклошу Харашти и посольствам зарубежных стран.

Согласно заявлению Форума «Свободу политзаключенным», исходя из критериев ПАСЕ, политзаключенными в Беларуси являются Михаил Жемчужный, Дмитрий Полиенко (первых двух официально признают белорусские правозащитники), Александр Юркойть, Тарас Аватаров, Алексей Желнов, Илья Воловик, Дмитрий Теханович, Ирина Моцная.


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