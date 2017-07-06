На спутнике Сатурна обнаружили спирт 12 6.07.2017, 9:40

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Фото: ЕРА

Вопреки некоторым версиям, это не доказывает, что на нем есть жизнь.

В газовом облаке, окружающем потенциально обитаемый спутник Сатурна под названием Энцелад, специалисты обнаружили молекулы метанола, сообщает mk.ru.

По всей вероятности, этот простейший органический спирт образуется, когда вода выбрасывается из недр космического тела на поверхность криовулканами.

Специалисты отмечают, что обнаружение молекул метанолу на спутниках, и без того считающихся потенциально обитаемыми, может натолкнуть на мысли о существовании на них жизни, однако в данном случае это вещество, по всей вероятности, возникает не в недрах Энцелада, так что едва ли может служить основанием для подобных предположений.

В то же время, специалисты отмечают, что новые данные представляют собой большую ценность в другом отношении — сам факт, что с помощью наземных телескопов можно успешно обнаруживать молекулы на Энцеладе, потенциально открывает новые перспективы для исследования подобных космических объектов. Тем не менее, для того, чтобы понять природу многих происходящих на Энцеладе процессов, все же может понадобиться прямое наблюдение за ними, признают специалисты.

О полученных результатах ученые рассказали в Национальной астрономической конференции, ежегодно организуемой Королевским астрономическим обществом Великобритании в городе Хилл.

Напомним, в апреле текущего года ученые высоко оценили шансы, что Энцелад может быть обитаем. Как тогда сообщалось, в пользу этого свидетельствовало обнаружение молекулярного водорода в воде, бьющей из гейзеров на поверхности небесного тела. По мнению ученых, этот водород мог бы представлять собой химический источник энергии, необходимый для зарождения жизни земного типа, в то время как некоторые другие выявленные элементы могут играть важную роль и для различных процессов, делающих возможным ее поддержание.