Последний резерв Путина 10 Борис Соколов, «День»

6.07.2017, 9:47

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Владимир Путин

Хозяин Кремля решил спрятаться за спины старушек.

В Краснодаре «сознательные» пенсионеры разгромили штаб сторонников Алексея Навального. Так заявила о себе новая прокремлевская организация «Отряды Путина», в которую входят главным образом люди пенсионного возраста. Активисты этой организации — а было их больше сотни, и преимущественно старушек, многие из которых были в футболках с изображением Путина, — ворвались в помещение штаба, сорвали плакаты, поломали рамки, перевернули стулья и столы.

Как отметили представители Навального, «ответственность за случившееся полностью лежит на полиции и их бездействии в отношении этой непризнанной секты». Понятно, что полиция лишь охраняла нападавших, чтобы никто не помешал им совершать благое, с точки зрения российской власти, дело: погром «смутьянов». Тем более, как доказывает тот же Фонд борьбы с коррупцией, «Отряды Путина» тесно связаны с фондом «Социальная справедливость», штаб которого расположен по адресу здания, которое принадлежит Департаменту муниципальной собственности и городских земель Краснодара. Понятно, откуда ноги растут.

Ранее, напомню, Кремль работал главным образом с молодежными организациями, от «Наших» до «Молодой гвардии», но теперь, очевидно, решил переключиться и на другие возрастные группы населения. Пока что «Отряды Путина» существуют только в Краснодарском крае. Но, очевидно, если краснодарский почин признают удачным, то его распространят на всю Россию. В некотором отношении пенсионеры представляют собой более благодатный материал, чем молодые люди. У них все еще присутствует сильная ностальгия по советскому прошлому. Потребности же, по сравнению с современной молодежью, у пенсионеров гораздо более скромные. Поэтому за одну и ту же сумму исполнителей из числа пенсионеров можно нанять значительно больше, чем из числа юношей и девушек, особенно в регионах.

Главное же, если сторонники Навального, защищаясь, вступят в рукопашную с «нашими» или «молодогвардейцами», это будет вполне привычная картинка в телевизоре: молодые люди различных политических убеждений выясняют отношения, пусть и не вполне цивилизованными методами. Примерно так подобный сюжет воспримет и западный телезритель. А вот если молодые оппозиционеры начнут драку с пожилыми людьми, телекартинка будет совсем другая: молодые амбалы избивают беззащитных и беспомощных пенсионеров, стариков и старушек. Собственно, для этого «Отряды Путина» и нужны.

Один из прокремлевских сайтов Юга России уже опубликовал провокационные призывы, озвученные в соцсетях кремлевскими ботами якобы от имени сторонников Навального, вроде таких: «А током их никак нельзя бить? Таким напряжением, чтоб неприятно очень было. Может решетку стальную сдвигающуюся поставить аккуратно и подключить к небольшому току»; «Я бы палкой этих бабок бил, серьезно. Сколько можно уже терпеть. Хоть сам едь и карауль штаб от этих чекнутых»; «Ты гля как петухи старые разбушевались. Штабу Навального уже давно пора обзавестись перцовыми балонами или еще лучше травматами, чтоб можно было отстреливать ДИЧЬ прямо на подходе к штабу».

Повторю, если краснодарский опыт признают в Кремле успешным, в ближайшее время «Отряды Путина» или «Социальная справедливость» (или же изобретут еще какое-нибудь название, не со столь одиозной аббревиатурой, как в последнем случае — «СС») может стать всероссийской организацией «озабоченных пенсионеров», которым до всего есть дело, и главным образом — до тех, кто противостоит Путину. И задача ей будет поставлена весьма ответственная: парализовать деятельность штабов Навального в регионах и по возможности спровоцировать сторонников главного российского внесистемного оппозиционера на ответное насилие. Тогда полиция получит «законный» повод к задержанию функционеров Фонда борьбы с коррупцией и разгрома всех штабов сторонников Навального. Это необходимо для того, чтобы президентская предвыборная кампания Владимира Путина прошла бы гладко и без какой-либо существенной критики в его адрес со стороны внесистемной оппозиции.

Задача же Алексея Навального и тех, кто его поддерживает, — быть готовым к провокациям такого рода и ни в коем случае на них не поддаваться. Не бить старушек палками, не стрелять в них из травматов, не отгораживаться от них заграждениями из колючей проволоки под электрическим током небольшого напряжения, а терпеливо разъяснять обманутым пенсионерам, которых власть использует как свое слепое орудие, истинное положение вещей. Необходимо убедить пенсионеров в том, что Фонд борьбы с коррупцией борется и за их интересы, а не только за интересы «рассерженных молодых людей». Ведь именно из-за коррупции и из-за фактической войны против Украины Пенсионный фонд России постоянно находится на грани банкротства, рост пенсий не поспевает за инфляцией, и правительство вынуждено всерьез думать о повышении пенсионного возраста.

Именно пенсионеров власти рассматривают как свою главную электоральную опору и противовес движению Навального. Убедившись в том, что значительная часть молодых людей поддерживает лидера оппозиции, Кремль делает ставку на поколение их дедов, доля которых в населении растет из-за процесса его старения. Вот и в Москве чиновники в преддверие предстоящих 10 сентября муниципальных выборов проводят закрытые встречи с председателями участковых избирательных комиссий, где требуют, чтобы «выборы прошли без всяких „влево-вправо‟». А заодно предупреждают, что сторонники Навального могут устроить провокации в день голосования.

И это наводит на мысль, что, наоборот, сторонники оппозиции могут стать объектом провокаций. И пенсионерам на предстоящих выборах отводится немалая роль. Неслучайно в московских территориальных социальных центрах пенсионеров убеждают в том, что социальные центры работают только благодаря партии «Единая Россия», и что именно партия помогает создавать патронажные службы. Пенсионеры сегодня остаются последним резервом путинской власти. И если внесистемной оппозиции удастся привлечь значительную их часть на свою сторону, гладкой предвыборная кампания для нынешнего президента уже не будет.

Борис Соколов, «День»