Белоруска в Мексике: У меня здесь большие планы, возвращаться не собираюсь 6.07.2017, 9:59

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Бывшая жительница Солигорска рассказала, почему в Мексике ценят русскоязычных специалистов.

Портал tut.by опубликовал продолжение рассказа белоруски Вероники Михновец о Мексике.

— Организация пенсионного обеспечения в Мексике похожа на белорусскую модель. Размер пенсии зависит от заработной платы работника. Минимальная пенсия по стране — около 100 $, поэтому многие пенсионеры работают (часто в местных магазинах — упаковывают там продукты, к примеру).

Продукты же здесь обходятся приблизительно в 300 $ в месяц (на двоих). Но мы очень любим кушать вне дома. Средний чек на двоих в кафе — 400 песо (22 $) с алкоголем. К слову, бокал вина стоит около 100 песо (5,5 $), коктейль — от 60 до 100 песо, пиво — от 40 до 80 песо. В ресторане другой категории и цены будут выше, но ужин на двоих вряд ли обойдется вам дороже 40 $. В других городах (за исключением Канкуна) все будет гораздо дешевле.

Базилика Девы Марии Гваделупской

Немного примеров цен на продукты. Курс песо к доллару постоянно меняется, поэтому я возьму для расчетов средний курс — 19 мексиканских песо за $ 1. Исходя из этого картошка здесь стоит $ 0,69 за кг, апельсины — $ 0,52 за кг, помидоры — $ 0,93 за кг, огурцы — $ 0,67 за кг, перцы — $ 2,79 за кг, яблоки — $ 1,21 за кг, лимоны — $ 2,1 за кг, авокадо — $ 3,36 за кг.

Литр молока обойдется вам в $ 0,95, черный хлеб — в $ 0,73, десяток яиц — в $ 1,16, филе курицы — в $ 4,68, куриные крылья — в $ 3,04. Кило свинины стоит $ 5,47, а говядины — $ 9,26.

Естественно, цены могут существенно разниться в зависимости от города и штата, поры года и магазина, в котором вы покупаете продукты. Важный нюанс: любые платежи банковской картой в Мексике облагаются комиссией (она составляет 5% от суммы платежа).

По привычной кухне я не скучаю, потому что в Мехико есть магазины с русскими продуктами и два русских ресторана.

Религиозная архитектура. Город Пуэбла

Цены на аренду и покупку недвижимости зависят от города, района в городе, размера и состояния квартиры. И жизнь в Мехико в этом смысле не самый дорогой вариант, так как в стране есть города, в которых недвижимость скупается иностранцами (Сан-Мигель-де-Альенде, Оахака и ряд других). В Мехико, например, в дорогих районах для иностранцев (Поланко, Кондеса, Зона Роса) аренда квартиры обойдется вам в сумму от $ 1000 в месяц. В остальных районах можно снять квартиру и за $ 300. Причем у них нет однокомнатных квартир в нашем понимании. Местные никогда не берут в расчет (как комнаты) гостиную, кухню и туалеты. Считаются только спальни. И цену я назвала за местную двухкомнатную квартиру (это по сути наша трехкомнатная).

При этом сам процесс аренды квартиры очень сложный. Чтобы с вами заключили договор аренды (а он может быть только долгосрочный, не менее 1 года), вам придется принести: справку с работы о том, что вы работаете; справку о размере зарплаты; документы с предыдущего места жительства, подтверждающие, что вы вовремя оплачивали все счета; выписки с банковского счета о наличии денег. Такие же документы потребуются от вашего поручителя. Еще понадобится и депозит в размере суммы, эквивалентной стоимости одного или двух месяцев аренды.

Покупка недвижимости иностранцами возможна только двумя способами: через создание юридического лица, на которое оформляется собственность, либо через банковский траст. Очень популярна у русскоязычных иностранцев покупка недвижимости в Канкуне. Цены на жилье там на русскоязычных сайтах начинаются от $ 75 000.

Мексика очень интересная страна в плане кредитования. Для этого существует специальная государственная организация, которая может кредитовать до 100% стоимости недвижимости под 7−9% годовых сроком от 5 до 20 лет (в зависимости от желания клиента).

Сан-Мигель-де-Альенде

Сувениры

Недорогая двухкомнатная квартира (опять же в Беларуси это трехкомнатная) обойдется приблизительно в $ 77 000. Квартиры при этом делятся на два вида:

— расположенные в новых высотных зданиях (это как раз наш случай). Цена квартиры включает в себя парковочное место; наличие в здании администрации, охраны и круглосуточной клининговой службы; центральное газо- и водоснабжение; организация вывоза мусора. В здании будет тренажерный зал и детская комната, а на крыше — пространство для отдыха и вечеринок. Ежемесячно мы платим взнос за обслуживание всего здания — около 700 песо (порядка $ 40);

— расположенные в малоэтажных зданиях. При этом сами здания могут быть как старыми, так и новыми. В этом случае на крыше дома будут стоять баки для воды и баллоны с газом, которые наполняются раз в месяц за небольшую сумму (она зависит от города проживания). Повторное наполнение (в случае нехватки воды) стоит в два раза дороже. Мусор необходимо выносить на улицу и оставлять в определенном месте, где машина его собирает.

Коммунальные услуги (вода, электричество и газ) обходятся недорого. За два месяца использования электричества (набежало 327 кВт) мы заплатили около $ 25. Объем потребленного за два месяца газа потянул на $ 14. Вода отнимает еще около $ 11 в месяц.

Я часто вижу объявления о продаже домов в штате Мехико (фактически это черта города) от 3 миллионов песо (порядка $ 166 000). Такие дома огорожены высокими заборами с колючей проволокой (к слову, как и все учебные заведения Мексики).

Пляж El Paraíso

Тулум

Медицина в Мексике делится на частную и государственную. Обе могут быть платными и бесплатными. Бесплатная государственная — для самых бедных слоев населения. Исходя из этого можно только догадываться о ее качестве. По своей организации и сути она абсолютно идентична белорусской системе здравоохранения.

Платная государственная медицина предполагает наличие у пациентов медицинских страховок. Цена за страховку зависит от размера заработной платы, и оплачивает ее, как правило, работодатель. При желании вид страховки на более дорогой можно поменять самостоятельно, увеличив взнос до необходимой суммы. Естественно, страховка покрывает только определенные услуги (в зависимости от ее специфики и стоимости).

Бесплатная частная медицина устроена следующим образом. Вы выбираете ближайшую или известную вам аптеку. Там есть специальный кабинет, в котором сидит врач (некое подобие работы белорусских терапевтов). Вы ждете в небольшой очереди (2−3 человека) и попадаете к нему на прием. Врач вас обследует и выписывает рецепт. Бесплатно. Дальше вы сами решаете — покупать лекарства по рецепту или нет. Также можно обратиться в клинику и сдать нужные анализы (это уже либо по страховке, либо за деньги).

Качество платной частной медицины для вас определяется размером платы за медицинскую страховку либо наличием счета в банке, потому что это очень дорого. Например, роды в частной платной клинике могут обойтись в $ 2000 — $ 3000 (а это, меж тем, только два дня пребывания). Однако и уровень такой медицины лучший.

Стоимость платных частных медицинских услуг приблизительно такая: консультация у пульмонолога — от $ 50 до $ 67, один рентгеновский снимок — $ 33, химический анализ крови — $ 8, электрокардиограмма — от $ 14, вызов скорой помощи — от $ 83, выезд врача на дом — от $ 17.

В Мексике легализована марихуана. В медицинских целях. Говорят, что здесь можно прийти к врачу, пожаловаться на ухудшение эмоционального фона и жизненного тонуса и в качестве лечения получить рецепт на марихуану. Но сама я этот факт не проверяла.

Город Берналь

Образование в Мексике также делится на платное и бесплатное. Каждая семья для себя вопрос образования ребенка решает самостоятельно в зависимости от своих возможностей. Организация работы мексиканских детских садов и школ очень напоминает белорусскую модель: ежемесячные платежи (детей здесь не кормят) и постоянные сборы денег на всевозможные нужды заведения и самих детей.

Детские праздники обычно устраиваются в парках с обязательным разбиванием пиньяты (это изготовленные из прессованной бумаги фигуры разных размеров и немыслимых форм, внутрь которых помещаются конфеты). Самый главный праздник в жизни мексиканской девочки — киньсеаньера (ее 15-летие). В этот день устраивается настоящий бал для всех друзей и родственников. По своему размаху и затратам это мероприятие сопоставимо с белорусской свадьбой.

Пиньята

Мексиканцы очень общительные и открытые. Они говорят быстро и много. Обычное приветствие или прощание здесь растягивается на двадцать фраз. Со знакомыми людьми при встрече принято обниматься и целоваться в щеку, незнакомым людям пожимают руку. Словесно в Мексике всегда здороваются даже с незнакомцами. К примеру, в магазине люди приветствуют вас и желают хорошего дня. Все улыбаются совершенно искренне.

Еще здесь часто извиняются: когда проходят мимо, становятся рядом, берут какую-то вещь рядом с вами, садятся рядом в кинотеатре или транспорте. Если кто-то ведет себя иначе, то это считается проявлением плохого воспитания и осуждается. Для белорусов это непривычно, и первые несколько месяцев меня коробила такая сердечность и примирительные прикосновения ко мне чужих людей, но со временем и к этому привыкаешь, и во время визитов на родину этого уже не хватает.

В городе Текискиапан

У мексиканцев не принято критиковать кого-то либо высказывать недовольство чем-либо открыто. Что бы ни случилось, они будут улыбаться и молчать. Даже сотрудника, который плохо выполняет свою работу, никто не уволит. Вероятнее всего, его просто переведут на другое место работы с формулировкой «за признание заслуг».

Что удивляет в мексиканских традициях сразу и навсегда, так это привычка не снимать в квартирах обувь, в которой ходят на улице; отсутствие пододеяльников (но при этом обязательно наличие двух простыней); бережное отношение к водным ресурсам; отсутствие центрального отопления и ванн; сочетание в религиозной жизни мексиканцев католицизма и поклонение при этом Санта Муэрте (божеству смерти). Мексиканцы ходят в гости без подарков. А принимая гостей у себя, их не кормят (гости все приносят сами, если хотят). На дни рождения здесь не принято дарить подарки, а если вас пригласили на праздник в ресторан, то вам самому придется за себя заплатить.

Особым пунктом в мироощущении латиноамериканцев можно выделить слово «маньяна» (завтра), которое характеризует их отношение к работе и собственным обещаниям. Я от этого пока не пострадала, но уже могу подтвердить их не самое ответственное отношение к жизни и тайм-менеджменту. Планы мексиканцев меняются легко и в зависимости от множества факторов. Такую распространенную странность, как постоянные опоздания на встречи, нашему человеку понять будет очень тяжело. И действительно, мексиканцы выходят из дома только тогда, когда уже должны быть на месте встречи. При этом любое закономерное в такой ситуации возмущение вызывает у мексиканцев искреннее недоумение.

Антропологический музей. Чапультепек

Важное место в жизни любого мексиканца занимает многообразная и неповторимая национальная кухня, которая по праву считается одной из главных узнаваемых черт Мексики, а с 2010 года внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Уникальной особенностью местной кулинарии является употребление в пищу перца чили (его добавляют практически во все блюда, даже в мороженое и конфеты). Мексиканцы с детства приучены к такой еде. Для неподготовленного к подобной дегустации рядового белоруса это может стать серьезным испытанием. Но желание клиента здесь уважается, и в ресторане вы всегда можете при заказе попросить еду «без чили». Однако даже такая просьба отнюдь не гарантирует, что ваше блюдо будет не острым, так как у нас с мексиканцами в целом разные вкусовые ощущения.

Основу кулинарии Мексики составляют кукуруза и нопаль (это съедобный кактус). Их употребляют как в натуральном виде (варят, жарят, маринуют), так и в виде перемолотых в муку (чтобы затем приготовить тортильи, без которых не обходится ни один прием пищи мексиканца). Самым знаменитым мексиканским блюдом является такос. Это тортилья, в которую добавляют различные сорта мяса, курицу, морепродукты или овощи.

При подаче блюд половина стола будет уставлена разнообразными соусами (сальсами). Перед основными блюдами вам подадут мелкие закуски и напитки, а в конце предложат пострес (выпечка).

Чапулинес. Жареные кузнечики с чили

Мексиканские сладости очень разнообразны и порой необычны. На фото кожура лайма, наполненная кокосовой стружкой

Традиционный завтрак мексиканца

Чуросо. Сардельки с разным наполнением

В стране очень много иностранцев, и отношение к ним очень хорошее. Как ни странно, существующая дискриминация в Мексике направлена на местного мексиканца индейских корней (их отличает темная кожа, черные волосы и низкий рост). Мексиканцы испанского или европейского типа (они выглядят как европейцы — высокие, со светлой кожей и не темными волосами) имеют бóльший успех в профессиональной сфере и, соответственно, бóльшие доходы. Живут они в престижных районах Мехико и создают вокруг этих районов не менее престижные заведения с качественными услугами, развлечениями и торговлей.

Здесь я познакомилась с несколькими русскоязычными экспатами (всего россиян в стране порядка 20 000 человек). Многие из них компактно проживают в Канкуне и заняты в туристической сфере, но есть и инженеры, программисты, техники и представители творческих профессий. Высококвалифицированные русскоязычные специалисты со знанием испанского высоко ценятся на рынке труда в Мексике.

Сладости с перцем чили

Что касается туристической поездки в Мексику, то белорусам, к сожалению, для этих целей нужна виза. Посольства Мексики в Беларуси нет. Я обращалась в Москву. Первый раз у меня была многократная виза на 6 месяцев (за это время я посетила Мексику дважды), а второй раз мне дали многократную визу сроком действия 10 лет (находиться в стране без перерыва при этом можно не более 180 дней). Также без визы в Мексику можно приехать, если у вас в паспорте есть действующий шенген, виза США и некоторых других стран (все это можно уточнить в открытых источниках), но только воздушным путем.

Прямых рейсов из Минска в Мексику нет. Перелеты с пересадкой в США доступны только для тех, у кого есть виза США. Я всегда летаю через Франкфурт-на-Майне с Lufthansa. Для этого не нужен шенген, так как я не покидаю аэропорт и регистрирую багаж в аэропорту в Минске до конечной остановки (оба эти пункта очень важны). Если у вас есть шенген, то можно найти массу вариантов перелетов в Мексику из разных стран Европы. Перелет из Франкфурта в Мехико занимает 12 часов, билеты в среднем обходятся в 1000 евро (туда-обратно, экономкласс).

Кактусовая плантация

Однажды я прочитала статью о трудностях переезда и ассимиляции в новой стране. Там было описано множество тяжелых в психологическом плане вещей, которые происходят с нашими соотечественниками на чужбине. Когда ты уезжаешь из своей страны, что-то имея и что-то из себя представляя, и приезжаешь в новую страну, где тебя никто не ждет и все нужно начинать сначала, то в таких случаях очень часто происходит кризис самооценки. Потому что зачастую твой жизненный опыт и навыки не имеют на новом месте никакой ценности и не могут существенно помочь в ассимиляции. Первые полгода на новом месте — самые тяжелые. В этом смысле очень важно, чтобы новая страна проживания была открытой и гостеприимной к иммигрантам. И Мексика как раз такая.

Возвращаться в Беларусь я не собираюсь. У меня на Мексику большие планы.