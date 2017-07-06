Армейский подполковник издал словарь «Авиация по-белорусски» 1 6.07.2017, 10:20

Над словарем офицер проработал почти два года.

Над книгой «Авіяцыя па-беларуску. Слоўнік» подполковник военной авиации Никола Ковалев работал в течение почти двух лет.

«В моей сфере нет кодификации профессиональной лексики, — пояснил автор nn.by. — Последний подобный словарь вышел в 1999 году, и тот — общевойсковой. По авиации такого не было. Во время дежурств коллеги говорили мне, что если ты так уж за белорусский язык, то сделай инструкцию по полетам. Так мысль и зародилась. Наш белорусский язык должен пройти тот же путь, который прошли другие. Поэтому говорить, что у нас лексики нет, — это неверно. Просто никто не занимался ее нормированием».

В предисловии к своей книге Ковалев также выразил надежду, что его словарь станет базой для более глубоких исследований по этой и другим темам.

«Прочтение книги-словаря позволит читателю найти ответы на многие вопросы белорусской авиационной терминологии, подтвердить аргумент о том, родной язык способен обслуживать самые сложные сферы нашего общества и самое главное — подтолкнет быть создателем-творцом новых слоев белорускости в той или иной сфере», — написал Ковалев.

В словаре 250 страниц профессиональной лексики, мы же процитируем лишь некоторые любопытные рассуждения Ковалева.

Так, термину «аэродромное летное поле» авиатор видит замену в белорусском слове «лётнішча».

«Згодна з традыцыйным словаўтварэннем, у нашай мове мы павінны называць тое месца (па аналогіі з бульбішчам, грэчышчам), адкуль узлятаюцьсядаюць самалёты і адбываецца іншая авіяцыйная дзейнасць, лётнішчам», — пишет автор и добавляет, что слово аэродром и аэропорт следует оставить: если есть инфраструктура — то это уже аэродром, если есть аэровокзал — это аэропорт. А во фразе «размеры летного поля составляли…» корректно будет писать все же «памеры лётнішча».

«Бедствие» он предлагает заменить словом «ліха».

«Беларуская прымаўка кажа: «Сядзі ціха — не будзеш ведаць ліха», а пра досвед чалавека гаворыць фразеалагізм «зведаць фунт ліха». […] Для лётчыка ўключэнне тумблера «ліха» і перадача ў эфір — «на борце ліха» з'яўляецца першасным пунктам пры ўзнікненні асаблівых выпадкаў ў палёце. Адзначым, што англійскае SOS з'яўляецца не менш экспрэсіўным і азначае «Ратуйце нашыя душы». Такім чынам, адпаведнікам для «терплю бедствие» будзе «на борце ліха».

«Боевому слаживанию», по мнению Ковалева, соответствует «баявое шыхаванне», «боевому порядку» — «баявы шых».

А так он пишет о термине «бреющий полёт»:

«Афіцыйны жарганізм паходзіць ад расійскага «брить деревья». Існуе як адмысловы (спецыяльны) тэрмін. Калі даць волю фантазіі, мы можам сказаць «скрэбсці дрэвы», які ў прыметнікавай форме прыме выгляд — скрэбены. Факты выкарыстання тэрміна маюцца ў беларускамоўных авіяцыйных дакументах: «да цэлі атакі ША ляціць «брыючым палётам» […]. На думку аўтара, «прыземны палёт» таксама можа выступаць як сінонім «скрэбенаму» палёту ў афіцыйнай літаратуры.

Вот еще варианты переводов специальной лексики:

Внешний осмотр — знадворны агляд.

Airway — паветраная траса (гасцінец).

Вышедший из строя — зведзены з ладу.

Горизонт — гарызонт, «естественный горизонт» — прыродны небасхіл, «искуственный горизонт» — штучны небасхіл.

«Господство в воздухе» — панаванне ў паветры.

«Range» — далёкасць, адлегласць, радыус (залежна ад кантэксту).

«Запирающий механизм» — замыкальны механізм.

«Звено» — звяно (як тактычная авіяцыйная адзінка), злучво (як тэхнічны тэрмін).

«Избыток тяги» — лішак цягі.

«Система тяг и качалок» — сістэма цяг і арэляў.

«Козырёк фонаря» — брылёк ліхтара (шкляна).

«Кромка крыла» — абза крыла.

«Крутящий момент и вращающийся винт» — круцільны момант і абаротны вінт.

«Пересечение границы» — перацінанне мяжы. Аўтар тут абгрунтоўвае, што ў лётным разуменні граніцу нельга перасекчы, бо яна не лінія, а плоскасць.

«Самолёт» — самалёт і лятак для «воздушного судна».

«Хлопок (аэродинамический)» — воплеск.

«Электрожгут» — электравітка.

«Обочина аэродромных покрытий» — бакавіна аэрадромнага покрыва.

Тираж словаря — 27 экземпляров, которые автор хочет передать в Национальную библиотеку, учебные заведения и некоторым специалистам.