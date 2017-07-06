Врачи назвали лучший напиток, который нужно пить в жаркую погоду 1 6.07.2017, 10:28

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Обезвоживание не только плохо сказывается на работе внутренних органов, но и напрямую влияет на работу мозга.

Свежевыжатый апельсиновый сок помогает при плохом самочувствие, головокружении и тошноте, вызванными жарой.

В жару очень важно не допустить обезвоживание организма, для этого, не дожидаясь жажды, стоит в течение всего дня пить чистую воду, желательно минеральную без газа, пишет orthodox.od.ua.

Обезвоживание не только плохо сказывается на работе внутренних органов и может стать причиной тромбообразования, но и напрямую влияет на работу нашего мозга и тонус организма. Когда вы, сидя на рабочем месте, чувствуете дикую усталость и сонливость, хотя еще и половины рабочего дня не прошло, вполне вероятно, что организму просто не хватает воды. Идеальная норма – 2,5-3 литра в сутки в сильную жару. Пить больше может быть опасно при наличии проблем с почками, так как они могут просто не обработать такой объем поступающей жидкости.

В жару рекомендуется отказаться от чая и кофе, сладких напитков и тем более алкоголя. Впрочем, есть ряд напитков, которые могут улучшить состояние здоровья и самочувствие.

К примеру, отлично избавит от головокружения от духоты микс из прохладной минеральной воды с соком из цитрусовых.

Если в жару вы сильно потеете, рекомендуется добавлять в минеральную воду несколько капель свежевыжатого лимона. Если вы мало едите из-за отсутствия аппетита, можно добавить в стакан обычной воды (в минеральной состав уже сбалансирован) шепотку соли. При этом следует выбирать щелочную воду, выбирайте ту, в которой не больше 2-3 граммов на литр воды, так как более высокое содержание может негативно сказаться на почках. Поэтому всегда внимательно читайте этикетку. Не менее полезный в жару напиток - айран (тан), который не только утоляет жажду, но и голод. В нем содержится много белков, витамины, полезные микроорганизмы, а еще - активно стимулирует пищеварение. Только помните, что запивать им еду нельзя, это отдельный продукт.

К слову традиционно, в айран добавляют мелко порезанную свежую зелень - укроп, петрушку, кинзу, базилик. Это сделает ваш напиток еще более полезным и питательным.

Также в жару можно пить несладкие морсы из свежих ягод и охлажденный зеленый чай, которые придадут бодрости на ближайшие несколько часов.