Польша подписала с США соглашение о закупке ракет системы «Патриот» 1 6.07.2017, 10:42

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Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Системы «Патриот» – ракеты, специальный радар, а также командный пункт – специально приспособлены для нужд польской армии.

Польша закупит у США ракеты системы «Патриот». О подписании меморандума в этой области между Варшавой и Вашингтоном заявил польский министр обороны Антони Мацеревич, передает «Радио Свобода».

По словам Мацеревича, системы «Патриот» – ракеты, специальный радар, а также командный пункт – специально приспособлены для нужд польской армии (до сих пор такой привилегией пользовался только Израиль). По словам министра, это особенно важно, принимая во внимание российские ракеты «Искандер», рамещённые в Калининградской области.

недалеко от польской границы.

Мацеревич подчеркнул, что «дружественная и открытая позиция США» по этому вопросу не была бы таковой, «если бы не администрация Дональда Трампа».

Поставки первых батарей ракет «Патриот» в Польшу произойдут до 2022 года. Антони Мацеревич отметил, что система «Патриот» вместе с системой «Омар» позволит полькой армии «обеспечить полную безопасность перед лицом любого противника, какое бы оружие у него не было».