Детеныш антилопы гну принял машину за мать и пробежал шесть километров 6.07.2017, 11:06

Автомобиль был вовсе не той «Антилопой-Гну», на которой Остап Бендер отправился на поиски миллионера Корейко.

Туристы, путешествующие по Южной Африке, сняли на видео детеныша антилопы гну, который принял автомобиль за сородича, сообщает lenta.ru.

Туристы Захир и Асма Али ехали по национальному парку Кгалагади на границе Ботсваны и ЮАР и заметили детеныша гну, который увязался за автомобилем перед ними. «Мы поняли, что он, вероятно, потерялся и спутал машину с матерью, — говорит Захир. — Он инстинктивно последовал за самым большим движущимся объектом возле него, как делал бы в стаде».

Детеныш с трудом поспевал за машиной, чуть не попал под встречную Toyota, побежал за ней и в итоге пристал к автомобилю, в котором ехали Захир и Асма. Они отвезли его к ближайшему стаду гну. «Детеныш остановился, через пять секунд к нему подбежала мать, и они воссоединились», — рассказывает Захир.

В общей сложности детеныш антилопы гну пробежал за автомобилями около шести километров.

В ноябре сообщалось, что туристы в одном из национальных парков Южной Африки сняли на видео нападение бегемота на автомобиль.