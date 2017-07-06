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Украина создает территориальную оборону в ответ на учения «Запад-2017»

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  • 6.07.2017, 11:25

В Украине до начала совместных российско-белорусских военных учений в каждом районе будут созданы отряды территориальной обороны.

«Опыт войн показывает, что многие военные конфликты начинались с официальных военных учений. Мы помним учения Вооруженных сил России "Кавказ-2008", когда их провели и на весь мир сообщили про их завершение, а технику, вооружение и материальные средства оставили в районах учений, потом назад тайно перебросили личный состав и аннексировали определенные территории Грузии. Для предупреждения подобного мы готовим отряды территориальной обороны в каждом из районов Украины. Они выполняют задачи охраны и защиты наиболее важных объектов», - сообщил «Свабодзе» полководец сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко.

По его словам, в большинстве регионов страны и местные власти, и военные комиссары, и граждане ответственно относятся к формированию территориальной обороны.

«Люди достаточно мотивированы и подготовлены. Проблемные вопросы решаются на местном уровне достаточно адекватно и постепенно. Мы заранее готовимся к адекватному реагированию на возможные военные угрозы», - подчеркнул Сергей Попко.

Полководец сухопутных войск Украины добавил, что в настоящее время во всех регионах страны проходят масштабные командно-штабные учения в территориальной обороне, на которых военнообязанные интенсивно тренируются и в полевых условиях оттачивают тактико-специальную подготовку.


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