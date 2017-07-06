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Дуда и Трамп обсудили учения «Запад-2017» в Беларуси

  • 6.07.2017, 11:50
Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

(обновляется) Тема исходящей от российско-белорусских военных учений угрозы была рассмотрена на встрече президентов Польши и США.

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп на встрече «с глазу на глаз» в Варшаве обсудили запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017», сообщает корреспондент Charter97.org.

Президент США находится в Варшаве c визитом в рамках саммита «Инициативы трех морей». Глава Белого дома Дональд Трамп встретился с президентом Польши Анджеем Дудой с глазу на глаз в Королевском замке в Варшаве.


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