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В Кричеве столкнулись две маршрутки

  • 6.07.2017, 11:54
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В результате аварии пострадал один из водителей.

В Кричеве в столкновении двух маршруток пострадал один из водителей. Об этом tut.by сообщила представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова.

Авария произошла 5 июля, в 10.40, вблизи дома № 126 по улице Ленина. 27-летний водитель маршрутного такси ГАЗ при выезде с остановочного пункта совершил столкновение с другой маршруткой, которая ехала в попутном направлении.

В результате ДТП 27-летний водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Второй водитель — 24-летний парень — в аварии не пострадал.

Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

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