Барановичи рассказали, чем они «круче» Минска 9 6.07.2017, 12:19

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Фото: вид на Барановичи

Местная газета, не скромничая, сравнила столицу и родной город.

Интересная статья появилась в барановичской газете intex-press.by.

Местное издание сравнивает, в чем Барановичи лучше, а в че – хуже Минска.

Чем Минск уступает Барановичам

У нас больше личного пространства

В Барановичах ниже плотность населения, чем в Минске. В столице на каждом квадратном километре живет 5,6 тысячи человек, в Барановичах – 2,1 тысяча.

В Барановичах проще устроить ребенка в детский сад

Хоть в столице детских садов в 10 раз больше, чем у нас, определить ребенка в дошкольное учреждение в Барановичах проще. По данным статистики, в 2016 году на 100 мест в дошкольных учреждениях Барановичей претендовали 109 детей, в столице – 116. Судя по всему, в нашем городе проблема с детскими садами сводится лишь к отсутствию дошкольных учреждений в шаговой доступности в Боровках.

В Барановичах чище воздух

Несмотря на то, что Барановичи считаются промышленным городом и здесь много заводов, выброс загрязняющих веществ в воздух у нас меньше, чем в столице, почти в 17 раз!

В Барановичах ниже преступность

Вопреки существующему мнению о том, что Барановичи – «маленький Чикаго», преступность у нас ниже, чем в Минске. Например, в 2015 году на 100 тысяч населения Минска приходилось 1039 преступлений, в Барановичах – 893.

В Барановичах дешевле снять или купить квартиру

Если в нашем городе однушку без ремонта в 30 квадратов можно найти за 30–35 тысяч рублей, то в столице стоимость однокомнатных квартир стартует с 47 тысяч рублей. Значительно дешевле у нас и аренда. Снять однокомнатную квартиру в Барановичах можно за 120 рублей в месяц, в Минске за такую же попросят минимум 280 рублей за месяц.

Правда, если брать в расчет уровень зарплаты, то минчанин быстрее сможет накопить на собственное жилье. Среднестатистическому жителю столицы на это потребуется 3,5 года (если всю зарплату откладывать на жилье), Барановичей – около четырех лет.

В Барановичах меньше очереди на жилье

Несмотря на то, что ежегодно в столице строят в разы больше жилья, чем в Барановичах, решить квартирный вопрос в нашем городе проще. На конец 2016 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Барановичах состояло 18 тысяч семей – в 12 раз меньше, чем в столице. Если жилье будут строить такими темпами, как в прошлом году, то все нуждающиеся в нашем городе улучшат свои жилищные условия через 36 лет.

В столице – за 90 лет. И жители Барановичей лучше обеспечены жильем. Если в Минске на каждого жителя приходится около 22,5 квадратных метра жилья, то в Барановичах – больше 24 квадратных метров.

В Барановичах дешевле талончики на автобус

Стоимость талончика на проезд у нас на 10 копеек дешевле, чем в Минске. Правда, на среднюю зарплату минчанин может купить на 550 больше талончиков, чем барановичанин.

У Барановичей выгодное географическое положение

Барановичи находятся между такими крупными городами, как Минск, Гродно, Брест, и являются крупным узлом железных и автомобильных дорог. От нашего города примерно одинаковое расстояние до границы с соседними странами – Польши и Украины.

Чем Барановичи уступают Минску

В столице выше зарплаты

Минчане зарабатывают больше, чем жители Барановичей. Получки в столице в 1,6 раза больше, чем в нашем городе. Например, средняя зарплата за май по Барановичам – почти 689 рублей, по Минску – 1104 рубля.

В Барановичах сложнее найти работу

Уровень официальной безработицы в Минске ниже, чем в Барановичах. Если на 1 мая в столице безработных было 0,5% от экономически активного населения, то в Барановичах – 1,4%. Столичным жителям проще найти работу: в Минске вакансий почти в полтора раза больше, чем официальных безработных. В Барановичах, наоборот: на одну вакансию претендуют примерно полтора безработных.

В Минске больше магазинов и ресторанов

В столице примерно в 13 раз больше заведений общепита – столовых, баров, ресторанов, чем в Барановичах. Но в переводе на число жителей ситуация не такая критичная. На каждые 10 тысяч населения нашего города приходится 745 мест в таких заведениях, в Минске – 792. К огорчению любителей быстрого перекуса, в нашем городе до сих пор нет «МакДональдса», хоть разговоры об его открытии идут уже давно. А вот по количеству торговых точек Барановичи стремительно приближаются к столичным показателям. Если в нашем городе на одного жителя приходится 0,59 квадратных метра площади всех городских магазинов, то в Минске – 0,6 квадратных метра.

В Барановичах выше цены

Несмотря на то, что получки в провинции существенно не дотягивают до столичных, цены на многие товары у нас выше, чем в Минске. Например, в столице можно найти значительно дешевле холодильники, стиральные машины, некоторые продукты питания. Даже многие овощи, фрукты на минских рынках продают дешевле, чем у нас. Например, 23 июня килограмм черешни в Барановичах продавали минимум за 4 рубля, в Минске – за 3,5 рубля. Когда килограмм огурцов на барановичских рынках стоил минимум 1,4 рубля, на минских – 72 копейки. За одеждой многие жители нашего города также предпочитают ездить в Минск – говорят, там дешевле, больше выбор и больше шансов попасть на акцию или распродажу.

В Барановичах меньше мест для отдыха

Барановичи существенно отстают от Минска по количеству культурных заведений (музеев, библиотек и т.д.). У нас нет аквапарка, зоопарка, а от аттракционов в городском парке веет стариной. В столице пять крупных парков аттракционов, есть даже детская железная дорога. В нашем городе, по сравнению со столицей, проходит мало концертов, выставок и других развлекательных мероприятий. Баттлы между барами, ресторанами, кинопоказы под открытым небом, арт-пикники… Об этом жителям нашего города остается только мечтать. Надо отдать должное руководителю театра-студии «Параллель» Ларисе Сартаковой, благодаря стараниям которой в нашем городе каждый год проходит международный театральный фестиваль «Параллельные миры». Для такого небольшого города, как наш, это значимое событие в культурной жизни.

Александр Кравченя вернулся из Минска в Барановичи

– В Минске я жил недолго – около 2,5 лет, но за это время смог оценить все прелести и недостатки родных Барановичей. Плюсы для меня в Барановичах – это климат (в Барановичах на пару градусов теплее), компактность (все под рукой и в шаговой доступности и при наличии авто по городу можно перемещаться очень быстро), размеренность жизни и дешевизна съемного жилья, транспорта. К тому же я родился в Барановичах, и благодаря этому здесь у меня огромный круг друзей и знакомых.

Правда, минусов в Барановичах лично для меня все-таки больше. Во-первых, это отсутствие работы. Как ни крути, а для молодого и амбициозного человека Барановичи не могут предложить ровным счетом ничего. На мой взгляд, Барановичи нельзя назвать городом для жителей. Здесь нет насыщенной культурной жизни – начиная от выбора фильмов в кинотеатрах, заканчивая уличными фестивалями, арт-пикниками и лекциями, нет нормальных парков, скверов, пешеходных улиц. Меню в городских общепитах оставляет желать лучшего, а из-за слабо развитой торговли за одеждой приходится ездить в Минск или заказывать через интернет: найти что-то стоящее в местных магазинах нереально. Мы с женой сменили столицу на Барановичи лишь потому, что решились на рождение ребенка. Имея под боком бабушек, дедушек, растить малыша здесь проще. А вообще, и Барановичи, и Минск – не те города, где хочется дожить до старости. Моя мечта – жить где-нибудь у моря.