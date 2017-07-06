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Лидер «Шалтая-Болтая» получил два года колонии в РФ

  • 6.07.2017, 12:27
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Владимир Аникеев
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Российского хакера признали виновным в незаконном доступе к секретной информации.

Мосгорсуд приговорил предполагаемого лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокурор просил для него два с половиной года.

Аникеев признал вину в незаконном доступе к информации. Его дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

Фигурантами по делу проходят еще два члена «Шалтая-Болтая» – Александр Филинов и Константин Тепляков. Последний также признал свою вину. Всем членам группы предъявлено обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

«Шалтай-Болтай» публиковал переписку высокопоставленных чиновников, в том числе тех, кто работал в администрации президента РФ. Потерпевшими от их действий признали, например, помощника президента РФ Андрея Белоусова и замначальника управления внутренней политики Администрации президента Тимура Прокопенко. Из переписки последнего, в частности, следовало, что он отвечал за размещение материалов об уголовных делах оппозиционера Алексея Навального.

Дело хакеров связывали с арестом сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ, обвиняемых в госизмене. Адвокаты хакеров и Аникеев отвергали свою связь со спецслужбой.


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