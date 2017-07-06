Как в Западной Беларуси боролись с контрабандой 1 6.07.2017, 12:36

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Через слабо защищенные участки границы «шастали» диверсанты, бандиты, контрабандисты.

Проблема контрабанды была и остается одной из важнейших в охране внешних рубежей каждого государства. Вторая Речь Посполитая в этом смысле не была исключением. Поляки всегда умели выгодно купить и продать практически любую вещь, тем более в условиях не богатой жизни в межвоенное двадцатилетие, пишет istpravda.ru.

Кто будет охранять «пограничную дистанцию»?

Осенью 1920 года между Советской Россией и Польшей границы еще не было. Службу по защите демаркационной линии несла польская Государственная полиция. 3 сентября 1921 года кабинетом министров была издана инструкция, касающаяся установления контроля на восточных границах Польши (в том числе в Новогрудском и Полесском воеводствах). На основании этого документа охрану государственных рубежей должны были взять на себя т.н. таможенные батальоны и подразделения полиции.

Главной задачей последних был контроль за перемещением гражданских лиц, а также предотвращение перехода на польскую сторону большевистских агитаторов и диверсантов. Предполагалось, что на одном километре границы службу должны были нести 7 пеших и 2 конных полицейских, но людей, к тому же, с опытом пограничной службы, было очень мало. Не хватало и таможенных постов. В 1925 году по всему периметру государственной границы Второй Речи Посполитой действовало всего 24 инспектората и 100 комиссариатов Таможенной охраны (около 7 тысяч служащих). Все это способствовало росту пограничных преступлений. Через слабо защищенные участки границы «шастали» диверсанты, бандиты, контрабандисты.

Проверка документов сотрудниками польской Пограничной охраны, 1930-е годы

Тяжелая ситуация на восточной границе заставила польское руководство изменить систему ее охраны. С 1924 года защиту восточных рубежей Второй Речи Посполитой (с Литвой, Латвией, СССР, Германией (в районе Сувалок), Румынией (на Днестре) осуществлял Корпус охраны пограничья (Korpus Ochrony Pogranicza). В свою очередь, с 1928 года западные границы межвоенной Польши (чехословацкий, немецкий и восточно-прусский участок границы) охраняла Пограничная охрана (Straż Graniczna). Территория Второй Речи Посполитой была разделена на три зоны: пограничную, внутреннюю и зону ответственности КОП.

Как боролись с контрабандистами

По своей структуре банды «пшемытников» напоминали цепочку, каждое из звеньев которой выполняло определенную роль. Рядовые исполнители занимались переносом товаров через границу. Далее шли «оптовики», державшие на подпольных складах дефицитные заграничные товары. Дилеры, в свою очередь, занимались распространением контрабанды по магазинам, рынкам, базарам и ресторанам. Верхушку преступного айсберга составляли боссы, управлявшие всем.

Арест контрабандистов польскими пограничниками

Из отчетов польских пограничников следовало, что наиболее распространенными контрабандными товарами на польско-литовской границе являлись: табак, табачные изделия, сахар, наркотики; из Румынии: виноград, вино, водка; из СССР: табак, икра, табачные изделия. В свою очередь, Пограничная охрана Второй Речи Посполитой сообщала в Варшаву, что из Германии наиболее часто вывозятся: меха, галантерея, зажигалки, велосипеды, шелк, сахарин, наркотики и косметика; из Чехословакии: корица, сахар, наркотики.

Межвоенные польские силовые структуры шли на все, чтобы противостоять тем, кто «жил с границы». К примеру, накануне пасхальных праздников в 1936 году в Новогрудском воеводстве «силовики» готовились к проведению необычной и сложной спецоперации. Сводный отряд польской полиции, налоговой службы и представителей местных органов власти отправился вглубь пограничных лесов, где местное население устраивало тайники контрабандных товаров, а также «организовывали окна в границе».

Один из вариантов жилета контрабандиста

Обнаружить эти медвежьи углы было очень сложно, ибо практически вся территория была заболочена. Впрочем, боятся польским чиновникам приходилось не только природы, но и самих, вооруженных до зубов, контрабандистов. Однако, в 1936 году на Новогрудчине до кровопролитья не дошло. Полицейские тихо блокировали лагерь «ушлых» местных жителей и без единого выстрела разоружили их. Добычей властей стали 29 первоклассно оборудованных самогонных аппарата. Кроме этого, в руки налоговиков попали 306 кг перца и 39 кг корицы. Всего, в результате спецоперации было зарегистрировано 742 мелких и крупных преступления.

От Западной Беларуси до Западной Польши

Контробандой занимались не только польские, но и советские граждане. Тут речь идет, прежде всего, о середине 1920-х годов, когда политика НЭПа привела к нарушению в соответствии цен на промышленные изделия, товары народного потребления с одной стороны и продукты сельского хозяйства с другой. Любой товар в государственных лавках и магазинах на территории БССР стоил очень дорого. Ситуацию спасала коммерческая торговля (в том числе и контрабандными товарами).

Арест контрабандистов

Для борьбы с этими проявления в мае 1922 года на территории советской Беларуси был создан Западный таможенный округ. В марте 1923 года начала работу Белорусская районная комиссия по борьбе с контрабандой. В период с января по октябрь 1923 года советским специальным органам на территории БССР удалось обезвредить 3187 контрабандистов и конфисковать товаров на сумму 445 тысяч золотых рублей.

В 1924 г. Польша и Латвия также усилили охрану своих границ. А в 1926 году Президиум ЦИК СССР предоставил особому совещанию при ОГПУ право внесудебного вынесения приговора, вплоть до расстрела, по отношению к лицам, уличенным в контрабанде. Все это повлияло на снижение количества данных преступлений на советско-польской и советско-латвийской границе.

Всем известно, что неофициальной столицей контрабандистов в Западной Беларуси было местечко Раков. Однако, в межвоенной Польше контрабандисты действовали практически по всей протяженности государственной границы Второй Речи Посполитой. Так, сложная ситуация была на границе с Восточной Пруссией. В начале 1930-х годов в районе Млавы действовала банда контрабандистов под руководством некоего Кеслинга.

Сотрудники польской Пограничной охраны

Долгое время этому человеку удавалось уходить от облав пограничников и полицейских. На след преступника польским стражам границы удалось выйти в Варшаве, куда контрабандист сбывал свой товар. Во время операции по захвату бандитов их главарь был ранен и вскоре задержан. Следствию удалось установить гигантские масштабы преступной деятельности млавских бандитов.

Часто для борьбы с контрабандистами межвоенные польские пограничники и полиция вынуждены были прибегать к хитрости. К примеру, в Ченстохове стражи границы, спрятались в … бочках, стоявших в кузове фургона, принадлежавшего бандитам. Стражам границы удалось доехать до места, где преступники назначили встречу груза. Каково же было удивление контрабандистов, когда из тары, заготовленной для перевозки дефицитных товаров, выскочили вооруженные пограничники.

Пояс контрабандиста

Если говорить о водной границе, то и там польским властям приходилась бороться с контрабандистами. Наиболее громким был случай задержания в 1936 году пограничным кораблем «Баторий» быстроходной моторной лодки, на которой пытались нелегально ввезти в Польшу несколько ящиков с пистолетами.

Большую помощь в поиске главарей банд контрабандистов оказывали польские СМИ. Полиция, сотрудники КОП и пограничной охраны отслеживали публикации местной печати (в том числе и в западно-белорусских воеводствах межвоенной Польши) и, прежде всего, светскую хронику. Это помогало выследить тех, кто жил «на широкую ногу» и при этом не являлся предпринимателем или богатым землевладельцем.

Один из вариантов жилета контрабандиста

Наконец, для борьбы с крестьянами-контрабандистами, а также самогонщиками полиция, КОП и пограничная охрана прибегали к помощи платных информаторов, которыми чаще всего были такими же крестьянами. Играя на чувстве зависти, которое испытывали одни деревенские жители по отношению к другим, власти с лёгкостью узнавали место расположения тайников с контрабандным товаром.

Пограничники-контрабандисты

Не обходилось и без коррупционных скандалов. Громкий случай произошел в Варшаве осенью 1932 года, когда под арест был взят инспектор погранохраны участка в Лешно Ян Седлецкий. Специальные органы заинтересовались тем, что их коллега слишком часто использовал служебный телефон для звонков на разные варшавские номера. Расследование показало, что майор из Лешно таким образом выходил на связь с крупными столичными контрабандистами.

Арест контрабандистов

После того, как были арестованы подельники офицера, оказалось, что именно пограничник стоял у руля разветвленной сети контрабандистов, занимавшейся доставкой лекарств из Германии. Инспектор оформил подельникам заграничные паспорта и лично «досматривал» их машину, на въезде и выезде из страны.

Похожее происшествие имело место и на территории Западной Беларуси, правда, тут не обошлось без «чекистов». В 1930 году советским пограничникам из Тимковичского погранотряда удалось спровоцировать польских «оптовиков» на крупную сделку. Большевистскому офицеру погранохраны удалось «договориться» с поляками о крупной сделке. В итоге в районе местечка Мороч советским стражам границы удалось задержать огромную партию сахарина, часов, французских чулок, духов и пудры фирмы «Коти» на общую сумму около 100 тысяч рублей. С поличным были арестованы и контрабандисты, среди которых было два крупных варшавских коммерсанта, а также…чиновник министерства финансов и офицер КОП. В задачу последних входило обеспечение беспрепятственного прохождения груза по территории Польши.

Трудности «переноса»

Однако если верхушка контрабандистов имела огромные барыши, ездила в дорогих авто и обедала в фешенебельных ресторанах, обычные приграничные жители, в том числе и в Западной Беларуси, не могли похвастаться богатой жизнью и часто вынуждены были идти на тяжелые, в прямом смысле слова испытания, чтобы что-то «поиметь» с границы.

Жилет контрабандиста для переноса бутылок со спиртом

Для проноса контрабандных товаров крестьяне придумывали разные уловки. Ими шились специальные жилеты, которые одевались под одежду. Двойным дном оборудовались телеги, фурманки, сани. Часто контрабандный товар закладывался хворостом или стволами срубленных деревьев.

Один из жителей Койдановского (теперь Дзержинского района) так вспоминал те события: «Тогда из Польши носили сюда товары. Там договорятся с местными и встречаются в условленном месте. Сахара не было – сахарин шел. Потом ботинки женские, материал шерстяной на юбки, платья, рубашки».

Контрабандист

В предвоенной польской деревне был развит натуральный обмен, а наличные деньги использовались крайне редко. Одной из возможностей их получить была именно контрабанда. Позднее жители Западной Беларуси могли использовать «наличку» при покупках в местечке, а также оплачивая медицинское обслуживание. Кроме этого деньги требовались для покупки школьных учебников и для оплаты пошлин при оформлении различных документов.

В конце 1930-х годов на западных и восточных границах Польши ситуация ухудшилась. Вопрос борьбы с контрабандой отошел на второй план. В Европе «запахло» войной. Польской Пограничной охране на границе с Третьим Рейхом постоянно приходилось противостоять диверсионным отрядам нацистов. В результате этих боестолкновений погибло несколько десятков польских пограничников. С первых дней Второй Мировой войны стражи границы мужественно отражали атаки вермахта, а 17 сентября 1939 года время испытаний наступило и для КОП. Впрочем, эти сюжеты требуют отдельного и более глубокого исследования.

Тайник в каблуке

Сложная экономическая ситуация в Польше в межвоенное двадцатилетие заставила многих ее граждан (в том числе и жителей Западной Беларуси) заняться контрабандной деятельностью. Польские власти в лице пограничных и таможенных служб как могли, противостояли этому, однако ушлые люди находили все новые и новые лазейки и продолжали «носить» дефицитные и редкие товары через границу. Вторая Мировая война полностью изменила Европейский континент, а эпоха довоенных контрабандистов безвозвратно ушла в историю.