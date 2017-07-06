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Месси получит бонус в размере €50 миллионов за продление контракта с «Барселоной»

  • 6.07.2017, 12:34
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Новый контракт 30-летнего аргентинца будет рассчитан до 2021 года.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит бонус в размере 50 миллионов евро за продление контракта с клубом. Деньги будут выплачены постепенно по ходу действия соглашения. При этом размер отступных за форварда составит 300 миллионов евро, сообщает «Прессбол».

Ранее стало известно, что новый контракт 30-летнего аргентинца будет рассчитан до 2021 года. Соглашение будет подписано в ближайшие дни. Действующий контракт форварда с клубом был рассчитан до 2018 года.


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