Белорусов ждет обвал рубля и скачок цен? 6 6.07.2017, 12:49

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Белорусские банки возобновили кредитную накачку экономики.

Принято считать, что наблюдаемый властями «экономический рост» в Беларуси объясняется увеличением экспорта белорусских товаров и услуг, однако если проанализировать данные по финансовому рынку, то несложно обнаружить, что имеет место и монетарный фактор – стимулирование роста кредитами, пишет «Белрынок».

В прошлые годы правительство и Национальный банк Беларуси неоднократно прибегали к стимулированию экономики посредством денежных вливаний за счет дефицита бюджета, увеличения долга и денежной и кредитной эмиссии. Масштабы такой деятельности были столь велики, что это время от времени приводило к девальвации рубля и скачкам цен. В последние годы власти отказались от такой практики, что привело к закономерному результату в виде падения ВВП и доходов населения. Сейчас падение сменилось ростом, как будто потому, так как экономика Беларуси приспособилась к новым условиям. Но печальный прошлый опыт заставляет с подозрением относиться к росту экономики и искать признаки того, что его причина – это денежное стимулирование, в котором, кстати, ничего плохого нет, если оно не превышает разумные рамки.

Банки финансируют местные власти

Если посмотреть на исполнение бюджета, то там сохраняется политика, направленная на экономию средств. Так, по данным за пять месяцев 2017 года, профицит бюджета сектора государственного управления РБ составил 1,9 млрд. BYN, а профицит республиканского бюджета – 1,4 млрд. BYN. Данные показатели оказались выше, чем за четыре месяца текущего года, когда они равнялись 1,9 млрд. BYN и 1,25 млрд. BYN.

Но в банковской системе ситуация несколько другая. В апреле наблюдался значительный рост задолженности субъектов хозяйствования перед белорусскими коммерческими банками, однако в мае она сократилась. В частности, задолженность белорусских предприятий в белорусских рублях снизилась в мае по сравнению с апрелем на 1,3% (205,6 млн. BYN) – до 16 млрд. BYN. А задолженность в иностранной валюте упала на 1,9% (204,8 млн. USD) – до 10,31 млн. USD.

Однако в мае значительно выросла поддержка со стороны банков местных органов власти. Так, вложения коммерческих банков в ценные бумаги местных органов управления выросли по сравнению с апрелем на 41,3% (689,3 млн. BYN) — до 2,36 млн. BYN. Этот прирост с лихвой перекрыл снижение задолженности предприятий по кредитам. Увеличение данного параметра является признаком того, что правительство все-таки иногда пытается решить свои финансовые проблемы за счет новых заимствований.

Продолжается и быстрый рост потребительского кредитования. С 1 мая Нацбанк отменил обязательное предоставление справок о доходах при получении потребительских кредитов населением. Многие банки этим воспользовались и объявили о предоставлении кредитов на новых условиях. В результате задолженность по рублевым кредитам населения в мае выросла по сравнению с апрелем на 7,3% (135,9 млн. BYN) и достигла до 2,01 млрд. BYN. Темпы увеличения данного параметра оказались примерно в 2 раза выше, чем в апреле. Этот прирост окажет заметное влияние на увеличение ВВП.

Со временем столь бурный рост задолженности может привести к росту проблемных кредитов, но пока этого не происходит. Просроченная и пролонгированная задолженность по потребительским кредитам в мае сократилась на 0,5 млн. BYN по сравнению с апрелем и составила 31,9 млн. BYN.

На рынке кредитования недвижимости бума нет. Задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях в мае увеличилась по сравнению с апрелем на 22,6 млн. BYN — до 5,46 млрд. BYN. Однако и здесь возможен быстрый рост. 4 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Жители Беларуси, получившие субсидию, смогут воспользоваться кредитом из любого банка. Это позволит увеличить спрос на квартиры со стороны населения и, возможно, остановит падение цен на недвижимость.

Ресурсов у банков в настоящее время избыток, в связи с чем Нацбанк еженедельно размещает свои краткосрочные облигации со сроком обращения, равным 7 дням, а иногда и более длительные. Поэтому деньги на кредитование населения, в принципе есть, хотя, конечно, существует проблема, состоящая в том, что для финансирования недвижимости банкам нужны инструменты привлечения долгосрочных ресурсов (на десятки лет), которых у них пока нет. Поэтому кредитование недвижимости для банков связано с повышенными рисками, и как они будет решать данную проблему, пока неясно.

К выдаче кредитов готовы

Тем не менее, можно считать, что в банках готовы условия для наращивания объемов кредитования белорусской экономики. Способствует этому и снижение ставки рефинансирования Нацбанка, что приводит и к сокращению ставок по кредитам.

Так, 19 июля Нацбанк снизит ставку рефинансирования еще на 1 процентный пункт – с текущих 13% до 12% годовых. Свое решение в Нацбанке объяснили, как и предыдущее, сохранением низких темпов инфляции. Более того, в Нацбанке не исключили дальнейшее снижение ставки рефинансирования в текущем году, что будет зависеть от устойчивости уменьшения инфляционных рисков.

Но и без этого в мае средняя ставка по новым кредитам в белорусских рублях физическим лицам сроком до 1 года опустилась до 14,4% годовых с 15,9% в апреле, а аналогичная ставка по кредитам юридическим лицам снизилась до 13,9% с 15%.

В связи с ожидаемым ростом объемов кредитования, возникает вопрос о его влиянии на инфляцию и курс белорусского рубля. Пока беспокоится не о чем. Инфляцию в Беларуси сдерживает низкий уровень темпов роста цен в России, а что касается курса рубля, так на внутреннем рынке РБ предложение валюты заметно превышает спрос на нее.

А вот влияние на прибыль белорусских банков должно быть более быстрым и заметным. Впрочем, банкам и так нельзя жаловаться: кризисный период в белорусской экономике они пережили довольно благополучно. Чистая прибыль белорусских банков в мае достигла 73,2 млн. BYN, что стало максимальным значением с января текущего года. Всего за пять месяцев 2017 года прибыль составила 314,4 млн. BYN, что намного превысило чистую прибыль за аналогичный период прошлого года (223,3 млн. BYN). Это дает банкам возможность нарастить свой капитал, который понадобиться им для наращивания объемов кредитования и компенсации возникающих при этом рисков.