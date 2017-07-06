«Бешеные бабки» Путина 3 6.07.2017, 12:59

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Участница "Отрядов Путина" в штабе Навального в Краснодаре

Журналисты поговорили с предводителем пожилых «опричников» правителя РФ.

На днях предвыборный штаб Алексея Навального в Краснодаре подвергся нападению. Люди, называющие себя сторонниками Владимира Путина, вошли в помещение штаба, сорвали со стен плакаты и перевернули мебель. Позже нападавшие сами опубликовали видео, снятое во время погрома. В ролике видно, что основной урон штабу Навального в Краснодаре наносят женщины старшего возраста, которых оппозиционные активисты называют членами движения "Отряды Путина". Журналисты телеканала "Настоящее время" побеседовали с его организатором и выяснили, как пенсионерок мотивируют бороться с оппозицией.

Сегодняшние нападавшие сами сняли видеоотчёт о нападении на штаб. Вот нарезка с их видео: pic.twitter.com/GS95ovUozQ — Штаб АН в Краснодаре (@teamnavalny_krd) 4 июля 2017 г.

– Они пытаются спровоцировать нас на ответную агрессию. И мы пытаемся сдерживаться, потому что понимаем, что они этого и добиваются. Мы видим, что бабушки просто заблуждаются, они маленькие, хрупкие, не виноваты, что такие негодяи ими манипулируют, – рассказал координатор штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович.

В Краснодаре против оппозиционного политика выступили не казаки и не спортивного вида молодые люди в тренировочных костюмах, а женщины средних лет, а также мужчины и женщины старшего возраста. Руководителем пенсионерских «Отрядов Путина» является глава краснодарского фонда "Социальная справедливость" Марат Динаев.

Впервые о нем стало известно еще в начале нулевых. Некогда разорившийся предприниматель сперва решил избраться в местный парламент, но не получилось. Затем он подался в общественники, и организовал в Краснодаре фонд "Социальная справедливость". Как сказано в описании фонда, их цель – помощь малоимущим, пропаганда честного образа жизни, культа совести и "классовая борьба с кровопийцами от власти". Уже тогда Динаеву приходит мысль использовать пенсионеров как оружие давления. В 2002 году о нем написала "Комсомольская правда", причем одна из главок той статьи уже тогда так и называлась - "Бешеные бабки":

"В среде униженных и оскорбленных Динаев сразу получил прозвище Кормилец. "Да мы за тебя, Кормилец, – ликовал народ, – всякого паразита сотрем в порошок яичный!"

Впервые голосистые бабушки вышли на улицы, чтобы агитировать за самого Динаева – пенсионерки кричали в мегафон под окнами местной администрации, когда их куратора сняли с выборов за фальсицифированные подписи. Потом – митинговали перед администрацией края, критиковали тогдашнего губернатора Александра Ткачева. Спустя полгода уже защищали Ткачева от нападок журналистов с транспарантами "Руки прочь от нашего губернатора".

На всю страну о Динаеве и его армии тех, кому за 60, заговорили в 2013 году. Тогда «бешеные бабки» шагнули на федеральный уровень, выбрав себе нового врага – Алексея Навального. Оппозиционный политик как раз баллотировался в мэры Москвы. Пенсионерки решили устроить марш на Кремль с просьбой к Владимиру Путину не уходить никогда.

Кто стоит за Динаевым – точно не известно. Александр Топалов, политтехнолог, бывший участник движения "НАШИ", и в прошлом – ведущий твиттера экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева считает, что никто – и Динаев просто зарабатывает деньги.

Александр Топалов

– Они на протяжении достаточно долгого времени успешно используют пенсионеров, успешно используют название "Отряды Путина" для того, чтобы на этом зарабатывать, и фактически они занимаются просто отстаиванием своих коммерческих интересов, не стесняясь менять сторону конфликта. Они пикетировали и органы государственной власти не раз, добиваясь тем самым внимания, выбивая себе помещение, и так далее, и так далее, – говорит Александр Топалов.

Бывший депутат Госдумы от Краснодарского края, член КПРФ Сергей Обухов, вспоминая, как бабушки срывали и его мероприятия, уверен, что Динаева все-таки курирует местная власть.

Сергей Обухов

– Это проект администрации края. Они занимаются троллингом, пока делали это в офлайне. Например, им всегда удается подать заявку на митинг в удобном месте раньше нас, КПРФ, хотя физически это невозможно – мы дежурим с раннего утра. Бабушек власть завлекает пайками, в движении от силы сто человек плюс еще на акции иногда сгоняют молодежь. Все сделано топорно, но заказчику нравится, – утверждает политик.

В любом случае здание, где сидит фонд "Социальная справедливость" находится в муниципальной собственности. Более того, аренду за него Марат Динаев и его армия пенсионерок — не платит.

Настоящее Время поговорило с руководителем "Отрядов Путина", главой фонда "Социальная справедливость" Маратом Динаевым.

— Марат, до сих пор все люди, которые нападали на политика Алексея Навального, его сторонников или других российских оппозиционеров выглядели как крепкие мужчины - казаки с нагайками или молодые люди спортивной внешности, которые зеленкой в лицо плескают. А тут пришли, что называется, люди из народа, женщины, некоторые из них пенсионного возраста, их можно назвать даже бабушками, наверное. Как вам удалось этих людей собрать для такой акции?

— Ну, в принципе, это наши люди, мы давно знакомы друг с другом, уже пять лет действует наша организация под названием "Отряды Путина". В целом, если так смотреть, ничего нового нет, еще с 2012 года мы, так сказать, были не дружны с Алексеем Навальным, это со времен Болотной площади. И вот как-то так группировка такая собралась и создалась. Кстати сказать, это на экране один из отрядов, их три, у нас название "Отряды Путина".

— А кто входит в другие два?

— Молодежь. Но, как вы сами понимаете, молодежь мы стараемся, так сказать… Это люди в возрасте в первом нашем отряде, те, которые могут вразумить, так сказать. Они идут к сторонникам Навального, к молодым ребятам, как бабушки, как матери в попытках вразумить их. И вот иногда такие случаи, как на экране, получаются.

— Там не очень вразумительный получился разговор, мне кажется, стороны друг друга не услышали, а, скорее, друг на друга накричали.

— К сожалению, понимаете, если без вот этих излишних, пацаны просто не поняли, кто к ним пришел. Они встретили их типичными речевками, которыми обычно пользуются в своей агитационной работе, обозвали их там по-всякому. Так как у них высокие порожки там, зашли сначала где-то пять женщин, которых они успели оскорбить. А потом неспешно подошла группа в сто примерно таких же женщин, и вот это вот все, к сожалению, произошло. Мы вообще-то не сторонники силовых этих… В общем-то, сторонники убеждений, но вчера получилось, к сожалению, так, как получилось.

— Чем эти женщины занимаются в обычной, повседневной жизни, помимо того, что в вашем движении состоят?

— Они просто люди. Здесь, в основном, пенсионного возраста, соответственно, занимаются своими делами: домохозяйки, матери, из многодетных семей и так далее. У кого есть время. Потому что остальные отряды наши могут каким-то образом действовать только в выходные дни, так как, в основном, работают или учатся.

— Как вам удалось этих женщин собрать вместе? Что вы делаете, не знаю, на ежедневных собраниях? Макраме вяжете, пироги печете?

— Да нет, ежедневных собраний, конечно, не происходит, вы сами понимаете, у людей тоже есть свое время. Просто для нас очевидно, что на сегодняшний день единственным лидером государства при той сложившейся международной обстановке может быть только Путин.

— Хорошо, вы считаете, что Путин может быть единственным президентом.

— Нет, претендентом на пост президента.

— Хорошо. Вы им звоните по телефону, этим женщинам, или кто-то из координаторов ваших и говорит: "Завтра идем к Навальному"? Как это происходит технически?

— Технически? Ну, они настроены против Навального по определению, понимаете?

— Так, ну а дальше что? Вы им в социальных сетях пишете, по телефону звоните?

— Просто есть определенное время, которое ты обозначаешь, они собираются.

— А как обозначаешь? Что делаешь физически? Телефон?

— Да, телефон, интернет и так далее.

— Они пользуются интернетом?

— Да-да-да. Ошибка сторонников Навального молодых – они думают, они не пользуются, не читают о себе в интернете.

— Смотрите, мне кажется, что бороться с женщинами пенсионного возраста глупо, и каждый раз, когда любой политик попытается им что-то противопоставить, он автоматически уже проигрывает с точки зрения просто картинки. Это подразумевалось в том, что было вчера?

— Значит, вы меня считаете профессионалом, наверное, тогда?

— Это было неплохо сделано, я думаю, что вас трудно не считать профессионалом.

— Именно поэтому только первый отряд идет, так сказать, и внушает.

— Тогда вопрос: то, что вы предлагаете, это, мне кажется, уникальное ноу-хау, мне кажется, вам должны были позвонить из Москвы и попросить ваш метод распространять на другие регионы, в которых сейчас существуют другие штабы Навального. Можно сказать, что это так, или нет?

— У нас новшества продвигаются с трудом, в нашей стране. У нас много специалистов на самом верху, которые не сильно, как мне кажется, понимают. Понимаете, это новое время, сторонники Навального – это современные люди, с ними надо бороться современными методами, а не какими-то старыми. Мы предлагаем эти методы, и они безотказны, как видите. Все-таки не сильно пока воспринимается это, к счастью Навального, кстати.

— А нет такого метода, который неизвестен пока Навальному и, может быть, вы даже не расскажете о нем в эфире, но вы чувствуете, что он может победить этот первый отряд сторонников Путина?

— Я много чего знаю, к сожалению, я всего сказать не смогу. И более того, и методом не смогу не то что с вами поделиться, я не смогу поделиться ни с кем, он уникален. У нас есть свои методики, так сказать, и оповещения, и так далее. Это технология, выдуманная нами самими. В принципе нашей организации уже 20 лет, мы примерно 15 лет в политике, со времен, так сказать, начала… вот Путин вместе с нами начал заниматься большой политикой.

— Смотрите, у вас были и акции с критикой тогда еще губернатора Ткачева, то есть прямо на власть пошли. А какой принцип выбора акции, в которой вы поучаствуете?

— Мы свободная организация, над нами никого нет, мы выбираем, так сказать, себе соперников сами.

— А если я вам деньги принесу, и это будет очень внушительная сумма, вы возьметесь за деньги провести такую акцию?

— Нет, конечно, что вы.

— А если честно?

— И честно тоже.

— Это важный вопрос.

— Вы как считаете, нам Путин заплатил?

— Я не знаю, я просто, знаете, что хочу спросить?...

— Нет, ну вот предполагаете?

— Я думаю, что Путин узнал о том, что вы существуете, вчера. Если узнал.

— Не уверен. Ну слава богу. Но не платил, одно могу сказать.

— Но ведь вам же нужно на что-то содержать инфраструктуру. Откуда тогда деньги?

— Вы понимаете, мы работаем, все работают, все сами себя содержат. Здесь собираются просто люди, как бы это клуб по интересам, скажем так, я бы так сказал. То есть они независимы от нас.

— Есть какие-то ценности, кроме поддержки Владимира Путина, которые разделяют все участники ваших отрядов?

— Понимаете, Владимир Путин для них – это не то, что просто, для них Владимир Путин – это как бы Россия, понимаете? Это наш президент, который выражает их волю, скажем так. Не то что Путин как самоцель, все влюблены просто в человека. Это люди, которые любят просто свою страну. И, к сожалению, сейчас такая ситуация, вы же сами находитесь в Праге, понимаете, что неоднозначная для России, ну и, как говорится, у нас здесь бытует мнение, что, конечно, не сильно мы все-таки задружились с Европой, поэтому считают, что во главе нашей страны должен быть Путин. Вот в первую очередь это.

— Тогда так: если позвонят из администрации президента Путина, вы поделитесь с ними своим ноу-хау или сохраните его в секрете?

— Нет, ну мы работаем на президента Российской Федерации, естественно, мы вынуждены будем поделиться.

— Вот говорит Леонид Волков, что потребует возбуждения против ваших сторонников уголовного дела за порчу имущества. Вы к этому как относитесь?

— Я отношусь к этому спокойно, я сегодня беседовал с правоохранительными органами. По сути, если из-за одной порванной, мягко выражаясь, листовки можно возбудить уголовное дело, то, по всей видимости, возбудят. Закон у нас, так сказать, неотвратим. Но мы спокойно относимся к этому.

— А участвовали ли активистки движения в аннексии Крыма или в событиях при захвате администраций на востоке Украины?

— Нет, в Донецке не были. Да, мы помогали и поддерживали, тогда все собирали помощь. В Крым они, возможно, теперь как на территорию России ездили, наверное. Но тогда бабушки конечно не ездили, это небезопасно было в то время, конечно нет.