Кашпировский начал «исцелять» от аллергии и кариеса на Брайтон-Бич 15 6.07.2017, 13:11

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Анатолий Кашпировский

Фото: Замир Усманов / РИА Новости

В прошлый раз cеансы целителя были посвящены коррекции носа и избавлению от храпа.

Психотерапевт Анатолий Кашпировский начал проводить исцеляющие сеансы в США. Встречи с аудиторией проходят в Нью-Йорке, в одной из гостиниц на Брайтон-Бич. Об этом в среду, 5 июля, пишет kp.ru.

Помощник целителя рассказал, что график у Кашпировского очень плотный. «У него либо выступления, либо частные консультации. Интерес к нему не угас!» — заверил он, отметив, что психотерапевт также продолжает работать и в России.

Стоимость билета на сеанс составляет 35 долларов. Утверждается, что во время мероприятия психотерапевт, в частности, помогает желающим похудеть, исцеляет от кариеса и аллергии. Некоторые процедуры проходят под музыку, в том числе под романсы в исполнении самого Кашпировского.

Помимо традиционных выступлений, он начал практиковать и «дистанционные трехминутки», пишет kp.ru. В прошлый раз такая акция, посвященная коррекции носа и избавлению от храпа, состоялась 29 июня, в 19:30 по нью-йоркскому времени.

Согласно информации на официальном сайте Кашпировского, желающие принять участие в акции могли находиться в любом уголке мира, необходимость в визуальном, аудио- или видеоконтакте с целителем при этом отсутствовала. Все, что требовалось от участников, — лежа или сидя в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой. Нос не рекомендовалось трогать за час до начала сеанса и спустя шесть часов после. О результатах «всемирной психологической акции» не сообщалось.

Kp.ru отмечает, что у целителя на октябрь запланировано еще несколько встреч с последователями на Брайтон-Бич, затем он направится в Москву, а после в Израиль.