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В Варшаве проходит саммит «Трехморья»

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  • 6.07.2017, 13:26
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Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Во встрече принимают участие лидеры 10 стран мира.

Саммит начался приветствиями президентов Польши Анджея Дуды и Хорватии Колинды Грабар-Китарович, главы Белого дома Дональда Трампа. Президент США примет участие в заседании саммита «Трехморья», который объединяет представителей 12 стран Центральной и Восточной Европы: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии.

В Варшаву приехали 10 президентов и глав государств, отсутствуют представители Чехии и Австрии.

Дональд Трамп высказался насчет «Инициативы трех морей»:

- Это исторический саммит, который запускает новое будущее для свободного рынка дешевой электроэнергии. США не позволят другим странам использовать электроэнергию в целях шантажа.

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил главу Белого дома за участие в саммите:

- Благодарю господина президента за то, что он понимает значение региона, в котором зародилась инициатива «Трехморья».

Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

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