В ЦАХАЛе создана cпециальная служба знакомств 6.07.2017, 13:57

Профессиональная сваха, вот уже полтора года официально числится на армейской службе.

Для военнослужащих ЦАХАЛа, относящихся к ультраортодоксальному сектору и желающих обзавестись семьей, найдено решение. При батальоне "Нецах Йегуда", относящемся к системе "НАХАЛ хареди", создана специальная служба знакомств, пишет «Вести Израиль».

Не секрет, что в среде харедим к юношам, проходящим службу в армии, отношение не всегда бывает однозначным. Некоторые потенциальные невесты и их родственники рассматривают таких женихов как "второй сорт".

Им помогает профессиональная сваха, вот уже полтора года официально числящаяся на армейской службе. В среду, 5 июля, она наравне с командиром батальона Итамаром Дешелем и другими членами командования участвовала во встрече с президентом Реувеном Ривлином.

Из соображений скромности имя и фото этой женщины не публикуются.

Сваха рассказала, что солдаты-харедим нередко обретают спутниц жизни из числа представительниц ультраортодоксального сектора, поступивших на учебу в университет (что может насторожить определенных женихов), или таких, кто лишь недавно обратился к религии и не обладает раввинской "родословной".

Услуги этой службы знакомств для солдат бесплатны. Работает она на средства, пожертвованные американским евреем-бизнесменом Давидом Хагером и другими филантропами.