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Почему новый губернатор Минщины обречен на провал

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  • 6.07.2017, 14:09
Анатолий Исаченко
Фото: belta.by

Перед Анатолием Исаченко поставили задачи, которые в стране не решили за пару десятков лет.

В среду новоиспеченный руководитель Минской области Анатолий Исаченко, рассказал о своих важнейших задачах в новой должности. Список проблем, которые за короткий срок нужно решить чиновнику, впечатляет, пишет «Салiдарнасць».

К примеру, ему необходимо разобраться с предприятиями-должниками в области, навести порядок на убыточных сельхозпредприятиях, наладить работу в сфере ЖКХ и учреждениях здравоохранения.

Еще две важные задачи напрямую касаются повышения благосостояния населения. В частности, губернатор Исаченко должен решить проблему безработицы в области и повысить размер заработной платы.

Даже на первый взгляд задачи, поставленные перед новым руководителем Минской области, выглядят невыполнимыми. Особенно учитывая тот факт, что все вышеперечисленное на протяжении уже пятого президентского срока пытается, но все никак не может сделать Лукашенко.


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