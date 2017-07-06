США и Польша договорились о регулярных поставках сжиженного газа в Европу 6.07.2017, 14:29

Фото: Karol Serewis/Gallo Images Poland/Getty Images

Встреча Анджея Дуды и Дональда Трампа дала зеленый свет в этом вопросе.

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам визита Трампа в Варшаву объявили, что дали "зеленый свет" постоянным поставкам сжиженного газа из США в Польшу, сообщает currenttime.tv.

По словам Дуды, контракт будет заключен в самое ближайшее время представителями нефтегазовых секторов двух стран, но со своей стороны президенты обоих стран полностью одобряют это сотрудничество и намерены "уничтожить бюрократию" в этом вопросе.

"Если бы это зависело от нас – контракт был бы подписан в течение ближайших 15 минут", – заметил с улыбкой Трамп на пресс-конференции.

Точный объем будущих поставок газа ни Трамп, ни Дуда не озвучили.

Причина

"Мы диверсифицируем поставки нефтегазовых ресурсов, чтобы они были не только из России, и рассмотрим также поставки в другие страны ЕС и развитие трубопроводной инфраструктуры", – объяснил цель нового соглашения Дуда.

По его мнению, Польша в будущем может стать "хабом" для поставок сжиженного газа в другие страны ЕС. В частности рассматривается идея поставок на юг Норвегии, расширение трубопровода который идет в Чехию и особенно прокладка новых маршрутов в Литву и Словакию. Последние две страны, так же как и Польша – традиционные для "Газпрома" рынки, и именно российская компания может сильнее всего пострадать от соглашения США и Польши.

"Поставки из США будут выгодны и для США, и для нашей страны", – заметил на пресс-конференции польский президент.

"Вы никогда не будете заложником одного поставщика", – подчеркнул со своей стороны Трамп.

Польша – одна из стран, которая хотела бы снизить свою зависимость от поставок газа из России, особенно после "газовых войн" России и Украины в 2006-2009 годах и последовавшего за этим сокращения зимних поставок в Европу.

Однако долгосрочный контракт, заключенный с Россией действует до 2022 года. Раньше Польша не сможет его разорвать из-за больших штрафов, но может заранее подготовиться к моменту, когда он перестанет действовать.

Схема поставок газа из США уже опробована.

Первый танкер с сжиженным газом из США уже прибыл в начале июня на газовый терминал в Свиноустье на Балтийском море. Сам терминал был построен в прошлом году и способен принять 10 млрд кубометров сжиженного газа. Аналогичные поставки сжиженного газа США также начали в страны Балтии, где также строятся терминалы для приема газа.

Отправкой танкера в Польшу занималась компания Cheniere Energy из Луизианы, основной ее клиент – Чили и ряд других стран Латинской Америки.

Что может потерять "Газпром"

Потеря, даже частичная, газового рынка Польши не только сильно ударит по карману "Газпрома", но и по имиджу российской газовой компании.

Польша — старейший покупатель природного газа из России. Первые поставки газа из СССР в эту страну начались еще в 1944 году.

В последние годы Польша занимала первое место среди государств Восточной Европы по объемам импорта газа. Не только из-за населения в 38 млн человек (Польша – следующая по величине в Европе после Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании и Украины), но также из-за холодного климата и развитой химической промышленности, которая активно потребляла газ в качестве сырья.

На конец 2016 года из России поставлялось 60% всего используемого на рынке Польши газа — 11,07 млрд м3. Совокупный годовой объем потребления в стране достигает 15 млрд кубометров (еще около 4 млрд Польша добывает самостоятельно).

Если терминал в Свиноустье получится загрузить целиком, то Польша сможет практически полностью отказаться от поставок из России.

Почему поссорились

В СМИ иногда представляют причину разрыва "Газпрома" и Польши как политическую из-за напряженных отношений между странами, но между сторонами существует и ряд экономических разногласий.

"Газпром" поставлял в Польшу газ через госкомпанию PGNiG и совместное предприятие АО "ЕвРоПол ГАЗ". Именно оно является собственником польского участка газопровода "Ямал — Европа" протяженностью 684 км и пропускной способностью около 33 млрд м3 газа в год (это один из основных газопроводов в Европе).

В последние несколько лет отношения PGNiG с "Газпромом" резко испортились. По мере того, как цены на газ в мире снижались, а количество поставщиков росло (сжиженный газ Польше готов был продавать и Катар, и США, и другие страны), PGNiG стала добиваться снижения объемов закупаемого газа и закупочной цены на него в соответствии с рыночными условиями.

"Газпром" же не хотел поставлять газ на рыночных условиях, а требовал исполнять условия долгосрочного контракта, заключенного достаточно давно и препятствовал прокачке "чужого" газа по своим трубопроводам.

В ноябре 2012 года Польша все-таки получила от "Газпрома" скидку 10% на российский газ. Но такой размер ее не устроил, и компания обратилась в Стокгольмский арбитраж, обвинив "Газпром" в монополизме и завышении цен. Аналогичные обвинения против российской компании выдвинула и Еврокомиссия, заявив, что "Газпром" нарушает антимонопольные правила ЕС в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

В июне 2017 года Польша вообще отказалась отбирать газ из трубопровода "Ямал-Европа", который получает по реверсу из Германии, заявив о низком его качестве.

"Забастовка" продолжалась несколько дней, и, по мнению экспертов, должна была "продавить" российского газового гиганта на переговорах по снижению объемов поставляемого газа.

Что кроме газа

Политическая составляющая в сделке тоже есть.

"Польша – не только друг, но и важный партнер", – сказал Трамп на пресс-конференции с Дудой. Он поблагодарил Польшу за участие в операциях НАТО, а отдельно – американцев польского происхождения, которые за него голосовали на последних выборах.

Также он пообещал, что Польша и США совместно будут противостоять России с ее "дестабилизирующем поведением". Конкретизировать, что именно является таким поведением, Трамп не стал, однако позже стало известно, что Польша и США подписали меморандум о закупке системы противоракетной обороны "Патриот".

Первые компоненты системы Польша должна получить в 2022 году, ориентировочно сумма сделки составит $8 млрд. Такие же комплексы, помимо США, используют Япония и Кувейт.