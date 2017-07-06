Дональд Трамп: Сильная Польша - благословение для целой Европы 6.07.2017, 14:47

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(обновляется) Глава Белого дома выступил перед жителями польской столицы.

Дональд Трамп находится в Варшаве c визитом в рамках саммита «Инициативы трех морей».

После встречи с Анджеем Дудой в Королевском замке и открытия саммита «Трехморья», глава Белого дома выступил перед тысячами жителей Варшавы на площади Красинских.

Вначале перед собравшимися выступила Мелания Трамп, которая поблагадарила за теплый прием и гостеприимство.

В своей речи президент США вспомнил «Чудо на Висле», Варшавское восстание, Холокост, Катынь, Варшавское Гетто.

Дональд Трамп cказал, что дух польского народа является примером для других, так как его не смогли сломать. Сильная Польша является благославением для целой Европы.

«Америка любит поляков, - заявил Дональд Трамп.

- Мы призываем Россию остановить дестабилизацию Украины и других стран, и присоединится к сообществу стран, борющихся против общих врагов, - заявил глава Белого дома.