Белорусским паломникам в Пскове предложили «присоединиться» к Николаю II 6.07.2017, 14:47

Крестный ход из Могилева при пересечении границы с РФ неожиданно поменял значение.

Вчера, 5 июля международный православный крестный ход по маршруту Могилев-Псков прибыл в пункт назначения. Местные СМИ сообщают, что «крестный ход посвящен памяти царя Николая II и новомученников Российских». А его участники считают, что идут по «царскому пути». Это несколько отличается от первоначальных целей, сообщает сайт 6tv.by.

Более того, на финальном участке 500-километрового пути организаторы приглашали псковичей «присоединиться к государю на последнем участке крестного хода Дно-Псков».

Опять-таки российские СМИ называют и главную идею: «крестный ход был организован по инициативе православных мирян, пожелавших пройти с молитвой по пути, который сто лет назад преодолел царский поезд перед отречением Николая-ІІ от престола».

Таким образом религиозное мероприятие приобрело политическое значение. Напомним, организаторами акции являются Могилевская и Витебская православные епархии РПЦ. В Беларуси Крестный ход, который стартовал 27 мая от могилевского храма Царственных страстотерпцев, всех новомучеников и исповедников Русской церкви ХХ века (небольшая церковь в парке Горького), изначально позиционировался, как посвящение «столетию начала атеистического преследования и духовных подвигов новомучеников Русской православной церкви».

Однако, как только пилигримы пересекли белорусско-российскую границу, идея мероприятия резко поменялась. Началом атеистического преследования стала считаться дата ареста царской семьи, а главным новомучеником оказался последний российский царь, отрекшийся от престола еще за полгода до Октябрьского переворота, когда атеизмом и не пахло. Могилев потихоньку превращается в город с весьма специфическим православием – на официальном сайте прихода «Царственных страстотерпцев» указано о «почитании Государя Императора Николая II и его семьи в богоспасаемом граде Могилеве». То же самое можно сказать и о монастыре в Подниколье, где висит огромная икона Николая-ІІ. Такого почитания российского императора нет даже в самой России.