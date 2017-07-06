Опять оранжевый: Во второй половине дня по Беларуси пройдут грозы 6.07.2017, 14:57

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Синоптики предупреждают о плохой погоде во второй половине дня 6 июля.

Ожидаются грозы и сильный ветер, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает tut.by со ссылкой на Гидромет.

В период с 14 по 20 часов на большей части страны и в Минске прогнозируют грозы. В отдельных районах — шквалистый ветер прорывами до 15−18 м/с.

В пятницу и субботу - преимуществено без осадков. 7 июля лишь на северо-востоке возможны кратковременные дожди, но в в целом по Беларус ибудет облачно. температура воздуха днем прогнозируется на уровне от +16°С до +23 °С. В субботу дожди с грозами возможны на юго-западе, температура днем в пределах +18°С...+25°С.

В воскресенье ливни ожидаются на большей территории Беларуси, в отдельных районах с грозами. Температура днем от +16°С до +25°С.

При сильном дожде МЧС не рекомендует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Гражданам советуют укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если ожидается сильный ветер, нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты).