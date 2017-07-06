Грибаускайте говорила с Трампом о БелАЭС 1 6.07.2017, 15:26

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Фото: Reuters / CHRISTIAN HARTMANN

Президенты США и Литвы обсудили проблему Островецкой АЭС на саммите в Варшаве.

Глава Литвы Даля Грибаускайте на встрече руководителей стран Восточной и Центральной Европы в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом говорила о важности безопасности региона и угрозе, которую представляет Островецкая АЭС, пишет delfi.lt.

Пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте сказала BNS, что Грибаускайте обсудила эти темы на общей встрече лидеров.

Грибаускайте говорила, в частности, об угрозе, которую представляет Островецкая АЭС. «Глава Литвы также обратила внимание президента США и других стран на то, что «Росатом» строит небезопасную АЭС в Беларуси. В случае аварии на этой станции пострадают 16 европейских столиц. И АЭС, и газопровод Nord Stream 2 могут быть использованы Россией как орудие неконвенционного шантажа», - сказано в сообщении.