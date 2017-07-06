10 необычных мест в аэропортах, о которых полезно знать всем путешественникам 2 6.07.2017, 15:32

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Несколько неочевидных, но полезных фишек аэропортов со всего мира.

Знакомство с новой страной можно и даже нужно начинать с аэропорта. Современные аэровокзалы не просто помогают добраться из пункта А в пункт Б, но и предлагают богатый выбор дешевых или даже бесплатных развлечений для пассажиров. Ранее мы уже рассказывали, как попасть на бесплатные экскурсии во время пересадок.

Сегодня AdMe.ru делится с вами несколькими неочевидными, но полезными фишками аэропортов со всего мира.

Международный аэропорт Гонконг

Публикация от Marcelo Fernandes (@intercontinents) Апр 11 2017 в 9:06 PDT

В аэропорту прямо сейчас можно полюбоваться сразу на несколько бесплатных выставок (где еще вы увидите инсталляцию из консервов?) и посетить интерактивные экскурсии для детей и взрослых. Главная фишка аэропорта — кинотеатр UA IMAX Theatre. Здесь крупнейший в Гонконге экран и зал на 350 зрителей. Фильмы здесь демонстрируются в форматах 2D и 3D. Отличное времяпрепровождение на время пересадки. Билеты от $ 10.

Международный аэропорт Клотен, Цюрих

Публикация от Flughafen Zürich ZRH (@zurichairport) Июн 6 2017 в 7:34 PDT

Аэропорт Клотен в Цюрихе дает возможность не только совершить пересадку для дальнейшего путешествия (это один из самых загруженных хабов Европы), но и увидеть путешествия по воздуху с новой стороны. Экскурсионный сервис позволит вам вблизи понаблюдать за всеми процессами работы аэропорта. Кроме того, опытные экскурсоводы проведут вас по «тайным» помещениям Клотена и расскажут, как швейцарцы организовывают работу такого большого механизма. Стоимость — 10 швейцарских франков, для групп существенные скидки, для детей — бесплатный вход.

Международный аэропорт Чанги, Сингапур

Публикация от Capt.handoko (@capt.handoko) Июл 1 2017 в 12:33 PDT

Чанги часто возглавляет рейтинги лучших аэропортов мира. Здесь можно познакомиться с уникальной природой региона: есть ботанический сад, сады подсолнухов, кактусов и орхидей, а также пруд с диковинными рыбами и сад бабочек. На крыше аэропорта расположены бассейн и джакузи с отличным видом. А в двух терминалах есть бесплатные кинотеатры. На странице аэропорта есть удобный гид, где расписаны активности на любую продолжительность пребывания.

Международный аэропорт Шереметьево, Москва

Иногда поесть в аэропорту жизненно необходимо. Но наценки на продукты в таких местах просто неимоверные. Выход один — искать бюджетные варианты. В аэропорту Шереметьево таких сразу несколько. На 4-м этаже терминала F есть ресторан «Пятый океан», цены в котором сравнимы с обычным кафе. А пообедать можно, глядя на взлетно-посадочную полосу. Самые бюджетные варианты — столовые. Одна на том же 4-м этаже терминала F — набор из нескольких блюд за $ 5–7. А есть еще и комплексные обеды за $ 5 в столовой неподалеку от аэроэкспресса.

Международный аэропорт Инчхон, Сеул

Публикация от Abdurahmon (@abdurahmonshahbozov) Июн 29 2017 в 11:00 PDT

Один из наиболее самобытных аэропортов мира предлагает пассажирам много развлечений. Даже если вам не удастся посетить Корею и вы всего лишь делаете пересадку, прямо в аэропорту Инчхон можно познакомиться с местной культурой. Здесь можно заняться традиционными ремеслами, послушать местную музыку и изучить корейские ритуалы. Все это бесплатно. Вау-эффект обеспечивает ледовый каток, где можно весело и очень бюджетно (аренда коньков — $ 3–5) провести время всей семьей.

Аэропорт Схипхол, Амстердам

Излюбленное развлечение путешественника — чтение. В амстердамском аэропорту Схипхол его поставили во главу угла. Здесь есть полноценная библиотека с тысячами книг, каталогом и уютным читальным залом. Так что вы можете без проблем провести время за любимой книгой или модной новинкой, уютно укрывшись пледом.

Международный аэропорт Тайвань-Таоюань

Публикация от SabinaWang (@sabinawangxy) Июл 2 2017 в 8:21 PDT

Помимо стандартного набора услуг в самом крупном аэропорту Тайваня можно найти кое-что по-настоящему удивительное. Например, здесь постоянно проходят необычные занятия для туристов — от уроков каллиграфии до дегустаций местных блюд. Ну а главная особенность и центр притяжения для детей со всего света — павильон, посвященный Hello Kitty.

Аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса, Мюнхен

Публикация от Lakshmi Sharath (@lakshmisharath) Июн 27 2017 в 9:05 PDT

Мюнхен — это Германия, Германия — это пиво, а пиво — это... Мюнхен. Если у вас есть несколько часов в мюнхенском аэропорту, то вам стоит заглянуть в местную пивоварню Airbrau. Она не только постоянно работает, но и проводит экскурсии для всех заинтересованных. Пустят даже школьников (но без дегустации), так что это отличный шанс познакомиться с культурой пивоварения. Цена — $ 8–10. Из других примечательных развлечений в аэропорту Мюнхена — настоящий серф-фестиваль и уроки катания на доске. Главное, следите за датами.

Международный аэропорт Ванкувера

Публикация от Vancouver Int'l Airport (@yvrairport) Авг 25 2016 в 4:03 PDT

Аэропорт Ванкувера часто попадает в рейтинги самых-самых аэропортов мира. Здесь можно с комфортом провести время и начать знакомство с Северной Америкой. Например, посмотреть на большие скульптуры, картины, вдохновленные индейской культурой. Внимание привлекает 12-метровое резное индейское каноэ. Но самой впечатляющей особенностью аэропорта является аквариум на 114 тыс. литров в атриуме международного терминала. Этот филиал Аквариума Ванкувера воспроизводит в миниатюре океанскую жизнь Британской Колумбии.

Международный аэропорт Дубай

Публикация от JAYCHAODONG (@jaccotop) Июн 14 2017 в 9:36 PDT

Один из самых крупных пересадочных узлов мира и центр Азии. Здесь просто по определению невозможно соскучиться. Пожалуй, главная фишка аэропорта — количество магазинов беспошлинной торговли. Они занимают 15 тыс. кв. м. Настоящий рай для шопоголиков, в котором можно пропасть на несколько часов. Даже ничего не купив, вы сможете окунуться в мир арабской роскоши и познакомиться с местными нравами. Ну а если у вас есть свободные $ 27–138, вы можете попытать счастья в регулярных лотереях и выиграть крутой байк или спорткар.