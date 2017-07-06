Форум в Минске: ОБСЕ должно требовать от белорусских властей реабилитации всех политических узников 6.07.2017, 15:47

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Резолюция Параллельного форума гражданского общества в Минске была передана в Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Сайт spring96.org опубликовал Резолюцию Параллельного форума гражданского общества ОБСЕ была принята 4 июля 2017 года в Минске и передана делегатам Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Участники Форума, представляющие организации гражданского общества региона ОБСЕ, как восточнее, так и западнее Вены, собрались в преддверии 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, чтобы обсудить проблемы в реализации Хельсинкских принципов и обязательств ОБСЕ и стратегии международного сообщества по их решению.

Резолюция, в которой изложены анализ ситуации в регионе ОБСЕ и выводы, адресована членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, странам-участницам ОБСЕ, а также представителям политических органов и институтов ОБСЕ. Организации, принявшие документ, выражают готовность продолжать активное участие в качестве субъектов гражданского общества в реализации концепции всеобъемлющей безопасности в духе Хельсинкских принципов и решимость бороться для полной реализации гарантий прав человека и основных свобод, демократии и верховенства права во всем регионе ОБСЕ.

По мнению авторов документа, Парламентская Ассамблея ОБСЕ и парламенты стран-участниц ОБСЕ играют ключевую роль в обеспечении выполнения обязательств ОБСЕ и укреплении хельсинкских принципов. «Состояние реализации хельсинкских принципов сегодня весьма проблематично, и мы призываем все заинтересованные стороны удвоить усилия по восстановлению архитектуры всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ», - подчеркивается в Резолюции.

Резолюция содержит специальный раздел по ситуации в Беларуси – стране, принимающей у себя сессию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Этот раздел включает целый ряд конкретных рекомендаций. «Выполнение Беларусью обязательств в рамках ОБСЕ и ее взаимодействие с механизмами и процедурами ОБСЕ оставляет желать много лучшего, и мы просим вашего особого внимания к этой ситуации», - обращаются авторы Резолюции к ее адресатам.

Полный текст резолюции читайте здесь.