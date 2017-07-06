Лидеры БНК встретятся с гродненцами 6.07.2017, 15:57

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Николай Статкевич

Николай Статкевич и Вячеслав Сивчик посетят Гродно 7 июля.

В этот же день состоится встреча с жителями города. Об этом сообщил в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«В пятницу Белорусский Национальный Конгресс проводит встречу в Гродно с целью информирования о своей деятельности. Во встрече принимают участие члены Рады БНК Сергей Веремеенко, Вячеслав Сивчик и Николай Статкевич.

Начало встречи — в 18:30 7 июля. Место — Гродно, улица Советская, 3, Центр городской жизни», - написал Николай Статкевич.