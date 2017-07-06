Активист: Солигорская милиция продолжает творить беспредел 2 6.07.2017, 16:12

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Александр Молочко

С помощью средств видеофиксации милиционеры занимаются обычным рэкетом.

Активист ОГП из Солигорска Александр Молочко получил ответ начальника Солигорского РОВД на свое предложение об обязательном применении систем видеорегистрации сотрудниками ГАИ Солигорского РОВД. Данный ответ активист прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook следующим образом:

«Что ж, солигорчане, ответ на обращение получен. Оказалось, что системы звуко и видеофиксации сотрудниками солигорской милиции применяются везде и повсеместно. А некоторыми службами РОВД – в обязательном порядке!

Из данного ответа следует, что сотрудники ППСМ Солигорского РОВД при возникновении необходимости используют особое средство звуко и видеофиксации «Дозор-77». Не знаю как Вы, а я данного средства не наблюдал ни разу у сотрудников ППСМ…. Еще из ответа следует, что сотрудники ОГАИ Солигорского РОВД в обязательном порядке используют средства звуко и видеофиксации, которыми оборудованы их служебные автомобили.

А теперь обо всем по порядку и для начала максимально коротко.

Во-первых, про «возникшую необходимость в использовании» для сотрудников ППСМ Солигорского РОВД спецсредства «Дозор-77»….

Вот протокол, составленный в отношении гражданина «З», который был задержан в помещении ночного клуба «Фэст», где в соответствии с законодательством разрешено распивать алкогольные напитки.

Гражданина «З» задержали в помещении клуба, принудительно вывели из него, доставили в РОВД, где составили протокол со стандартной формулировкой физического состояния, в котором указали, что он был задержан не в помещении, а около д. 32А по пр-т. Мира, т.е. на улице в общественном месте.

Гражданин «З» в течение трех месяцев обжаловал постановление о наложении административного взыскания по данному проколу в суде Солигорского района. Суд два раза отменял постановление РОВД и отправлял на перерассмотрение туда же. Были найдены свидетели того, что забирали гражданина «З» из помещения ночного клуба, а не на улице вблизи д. 32А. Казалось бы, гражданин начальник Солигорского РОВД, закрой дело и привлеки своих сотрудников к какой-либо ответственности за вранье и фальсификацию административных материалов. Ан, нет!

Спустя три месяца протокол пересоставляют и в соответствии с данным протоколом гражданин «З» уже был задержан в помещении ночного клуба «Фэст», которое признано общественным местом.

Без комментариев…. Могу сказать одно – из милиционеров никто не пострадал. Самый «гуманный» суд Солигорского района при дальнейшем обжаловании оставил постановление по данному протоколу в силе. Прокуратура же просто перенаправляла жалобы в Солигорский РОВД.

Для гражданина «З» почему-то при его задержании в помещении ночного клуба «Фэст» «особой необходимости в использовании» специального прибора «Дозор-77» со стороны сотрудников ППСМ не возникло, а для подполковника милиции Соловья С.И., весь период времени осуществлявшего рассмотрение данного административного разбирательства в РОВД, все оказалось в порядке вещей….

Во-вторых, про «обязательное использование» средств звуко и видеофиксации при ведении административного процесса сотрудниками ОГАИ Солигорского РОВД.

Много не буду говорить – достаточно одного отрывка из показаний одного из сотрудников ОГАИ Солигорского РОВД.

Вся проблема, оказывается, в технических особенностях видеорегистратора и в том, что привлекаемый к административной ответственности не всегда, видите ли, возит с собой адвоката, который бы помог ему заявить письменное или устное ходатайство об обязательном использовании звуко и видеофиксации или подсказал ему, что это надо сделать в обязательном порядке.

Вот так в «обязательном порядке» сотрудниками ОГАИ Солигорского РОВД используются простые приспособления двадцать первого века, которые могли бы все прояснить, если бы конечно были включены….

И так, о вопиющих случаях милицейского беспредела я поведаю вам в дальнейшем, а пока могу сказать, что милиция в стране поставлена вне закона. Суд и прокуратура для них не указ и Солигорск в этом плане не является исключением. Если поставлена задача пополнить казну за счет административных правонарушений, то их Вам всегда можно приписать, «пришить», создать и т.д. и т.п.. И окажется, в этой ситуации, что системы звуко и видеофиксации не всегда почему-то срабатывают – по разным причинам…. Со своей же стороны и из того опыта, который я приобрел за последние два года, занимаясь данной проблемой, могу пожелать Вам сразу же заявлять письменные и устные ходатайства и бороться за свои права до последнего. Белкалиевцам же могу пожелать почаще оглядываться по сторонам не только на улице, но уже в ресторанах и кафе. И запомните, группы безработные парней, распивающие у ваших подъездов, никому не нужны – нужны работающие и зарабатывающие. Такая нынче сложилась обстановка и вы все в этом виноваты, поскольку отдали всю полноту власти в стране государству-беспредельщику, а тем более государству-банкроту.

А пока будем надеяться, что данное обращение, ответ на него и поднятая в интернет-сми тема, что-то изменят в Солигорске в отношении милицейского беспредела и изменят в лучшую сторону….»